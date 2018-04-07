"Ahilik geleneğinin temsilcileriyiz"

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ahilik geleneğinin bugünkü temsilcileri olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Ülkelerin güçlü olması dendiğinde ilk akla gelen ekonomik güç oluyor." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Oda mescidinde yönetim kurulu, komite ve meclis üyelerine cuma namazı kıldırdı.

Baran, cuma namazının ardından yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın FETÖ ile mücadeledeki rolüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Geçmişte FETÖ'nün ülkemizdeki ve gönül coğrafyamızdaki insanlarımızı nasıl istismar ettiğini artık hepimiz biliyoruz. İnsanların beyinlerine, kalplerine nüfuz ederek iradelerini ortadan kaldıran, robotlaştıran dini görünümlü FETÖ ve onun gibi grup ve cemaatlerin daha fazla hasara yol açmamaları, toplumda huzursuzluk ve gerginlik oluşturmamaları konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı son derece yararlı hizmetler yapıyor."

Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerini daha da etkili ve verimli kılabilmesi için gerekli imkanların sağlanması, destek verilmesi ve eğitim kurumlarıyla iş birliği ve koordinasyonunun yeterli ölçüde kurulması gerektiğini belirten Baran, "Hayır işleri konusunda en doğru adres Türkiye Diyanet Vakfı'dır. Bizler, camiamıza da bu noktada görev düştüğü kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Anadolu’da kurulmuş bir teşkilat olan Ahiliğin, tarihte iç güvenliğin sağlanması konusunda büyük hizmetlerde bulunduğuna değinerek, "Ahilik geleneğinin bugünkü temsilcileri olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Ülkelerin güçlü olması dendiğinde ilk akla gelen ekonomik güç oluyor. Ekonomisi güçlü olmayan bir devlet, hizmetleriyle güçlü olamaz, güçlü bir ordu da kuramaz. Tüccarlarımız için bugünkü çağın akıncıları diyebiliriz. Bu nedenle herkes işine odaklanmak, verimli çalışmak, istihdam sağlamak, ülke büyümesine katkıda bulunmak durumunda." ifadelerini kullandı.