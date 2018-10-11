AHİKA olağan toplantısı yapıldı

NEVŞEHİR (AA) - Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Yönetim Kurulu olağan toplantısı, Kırşehir Valisi ve AHİKA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

AHİKA Hizmet Binasında, Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Niğde ve Kırşehir illerinin vali, belediye ve il genel meclisi ile ticaret ve sanayi odası başkanlarının katıldığı toplantıda, eylül ayında yönetim kurulunca alınan kararlar gereği yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Akın, bir aylık süreçte gerçekleştirilen faaliyetler hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

Akın, şöyle konuştu:

"Fizibilite desteği kapsamında başvurusu yapılan projelerin ön incelemesi ile mali ve teknik değerlendirmesi tamamlanmıştır. Ek olarak, 24-28 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı'na stant ile katılım sağlanmış, 8-9 Ekim tarihlerinde İç Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofisi çalışanlarının katılımı ile Nevşehir'de tecrübe paylaşımı toplantısı düzenlemiştir. 13 Eylül'de Ankara'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Turizm Çalışma Grubu toplantısına katılım sağlanmış, EMITT fuarına katılım ile ilgili hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. İnsan kaynaklarının bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik kurum içi eğitimlerin de düzenlendiği bu dönemde 45 kurum ve kuruluşa AHİKA, KOSGEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri olmak üzere devlet destekleri hususunda bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verilmiştir."

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 13:33