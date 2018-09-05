Acıbadem Sigorta'nın satışına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru

ANKARA (AA) - Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ'nin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün İngiliz sigorta şirketi Bupa International Markets Limited tarafından devralınmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ'nin ve dolaylı olarak yüzde 100 iştiraki Acıbadem Grubu Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün İngiltere merkezli sigorta şirketi Bupa International Markets Limited tarafından devralınmasına ilişkin işlem için Rekabet Kuruluna başvuruldu.