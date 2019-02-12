Abdi İbrahim'den epilepsi açıklaması

İSTANBUL (AA) - Epilepsiye neyin sebep olduğunu bilmenin, nöbetleri kontrol edebilmek adına büyük avantaj sağladığı bildirildi.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü'nden Dünya Epilepsi Günü kapsamında yapılan açıklamada, epilepsinin tıpkı bir savaş gibi tahmin edilemeyen ve öngörülemeyen sonuçlara neden olabildiği belirtildi. Açıklamada, epilepsiye neyin sebep olduğunu bilmenin, nöbetleri kontrol edebilmek adına büyük avantaj sağladığı vurgulandı.

Hastalığın kişilerin duygu durumu, uykusu ve hatta kişisel ilişkilerini etkileyen hastalıklardan biri olduğu vurgulanan açıklamada, epilepsinin her hastada farklı tipteki nöbetlerle anlaşılabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, tüm yaş gruplarını etkileyebilen nörolojik hastalıklardan biri olan epilepsinin her yaşta görülebildiği belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

"Epilepsiye neden olan sebepler çok çeşitlidir. Nöbete neyin sebep olabileceğini bilmek, önlem alabilmek adına önemli bir avantaj. Bunun yanında her bir epilepsi hastasının nöbet tipi de farklı olabiliyor. Kimi hastalar tüm hayatları süresince epilepsiyle yaşarken bir kısmı sadece yaşamlarının belli bir kesiminde bu nöbetleri geçirebiliyor. Tüm epilepsi hastalarında çoğunlukla ortak olan tek şey, beyinde başlayan nöbet oluşma eğilimi.

İngiltere Epilepsi Derneği'nin yayınladığı istatistiklerde, nöbetlerin çoğunun ani olarak herhangi bir belirti vermeden saniyeler veya dakikalar içinde yaşandığı ve kendiliğinden sonlandığı belirtiliyor. Her hasta için nöbetlerin farklı olduğu açıklanırken, bazı epilepsi hastalarının nöbetleri uyanıkken geçirdiği bazılarının ise nöbetlere uykuda yakalandığı görülüyor. Nöbetler sırasında yaralanmaların da yaşandığını belirten raporda, çoğu kişi yaralanmadan hastane veya doktora gitmeye ihtiyaç duymuyor. Nöbetler beynin normal çalışmasında ani kesintilere neden olabiliyor. Nöbet geçtikten sonra ise beyin yine normal fonksiyonuna devam ediyor."





- Doğru ilaç kullanımı önemli





Açıklamada, bazı epilepsi hastalarının nöbetleri sırasında ani bilinç kayıpları yaşayabildiği vurgulanarak, şu uyarılarda bulunuldu:



"Özellikle bu tip durumlarda çevrede nöbete tanıklık eden bir kişi tarafından nöbetin tanımlanması oldukça önem kazanıyor. Tedavide kullanılan antiepileptik ilaçlar nöbetleri durduruyor fakat epilepsiyi tedavi etmiyor. Doğru bir antiepileptik ilaç kullanımı ile nöbetlerin yaklaşık yüzde 70’i kontrol altına alınabiliyor. Nöbet kontrolü sağlanamayan hastalarda ise cerrahi girişimlere başvurulabiliyor."

Hastalıkla mücadelede aile bireylerine büyük görev düştüğü hatırlatılan açıklamada, hastanın iletişimde bulunduğu kişilere doğru bilgiyi vermenin önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, hastalıkla ilgili dikkat edilmesi gereken önemli konulara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Epilepsi hastaları kadar aile fertlerinin de hastalıkla ilgili olumsuz etkilenmelerini önlemek ve disiplinli bir yaklaşımla tüm aşamalarda epilepsi nöbetlerini önlemek tedaviyi düzenleyen hekimlerin dikkat etmesi gereken önemli konular arasında yer alıyor. Eğer epilepsi hastası bir çocuksa, güvende olmasını sağlamakla kalmayıp, çocukluğunu yaşaması ve bağımsızlığını kazanması konusunda da belli bir denge sağlamak için hastalığı hakkında detaylı bilgiler paylaşılması öneriliyor."







