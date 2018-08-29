30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tarihimiz göstermiştir ki milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. En zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, bunun en güzel örneğidir." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugünün Türk milletinin bağımsızlık sevdasının ve birlik beraberliğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 95. yılının kutlandığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



"Zulme ve haksızlığa asla boyun eğmeyen bu ülkenin tarihi, bağımsızlığını canından aziz bilenlerin zaferleriyle doludur. 30 Ağustos bütün dünyaya en anlamlı mesajdır. Tarihimiz göstermiştir ki milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. En zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, bunun en güzel örneğidir. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimize ve bu ülkede taş üstüne taş koyanlara, vefa ve minnet borcumuzu ödemek için biz iş dünyasına düşen de daha fazla üretmek, daha fazla istihdam sağlamaktır. Biz hedefimizin de ecdadımıza borcumuzun da farkındayız ve var gücümüzle bu alanda çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."

- "Her koşulda devletimizin ve milletimizin yanındayız"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk milletinin 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da işgal kuvvetlerine karşı eşi görülmemiş bir mücadele verdiğini belirterek, "Geçmişte olduğu gibi bugün de devletimizi ve milletimizi hain planlarla kirli hesaplarla bölmeye çalışan güç odakları ve ekonomik tetikçiler emellerine asla ulaşamayacaklardır. Türk milleti, en zor şartlarda dahi milli ruh ve şuurla kahramanca mücadeleden vazgeçmediğini İstiklal Savaşı'nın her safhasında tüm dünyaya göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son zamanlarda maruz kaldığı ekonomik taarruza karşı ATO olarak mücadele edeceklerinin altını çizen Baran, her koşulda devletin ve milletin yanında olduklarını bildirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Zafer Bayramı'nın milli birlik ve beraberliğin en güzel yansıması olduğuna dikkati çekerek, "Tarihimiz milletimizin yazdığı şanlı destanlarla doludur. 30 Ağustos Zaferi ise ulusumuzun yeniden dirilişi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurularak uluslararası alanda kabul görmesinin en önemli adımıdır. Bu vatanı korumak söz konusu olduğunda asla tereddüte düşmeyen halkımız, polisimiz, askerimiz olduğu sürece vatanımız ilelebet sağ olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Masis Yontan da "Kurtuluş Savaşı, yokluklar içindeki Türk ulusunun, ordusuyla birlikte Yüce Atatürk önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır. 30 Ağustos Zaferi, yeni Türk Devleti'nin hiç sönmeyecek bir güneş gibi doğuşunu müjdelemiştir. Bu zaferle, Türk ulusu için umutsuzluğun sona erdiği, özlemlerin düş olmaktan çıktığı, yurttaşlarımızın insan olmanın onurunu ve erdemini yaşadıkları yeni ve aydınlık bir dönem başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.