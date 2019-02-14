Üniversite Sınavlarının Şampiyonu Altınyıldız Liselerinde 174 Öğrenci Ödüllendirildi

Şubat ayı içerisinde Kayseri’de yapılan Liseler arası Genç Kızlar Voleybol Bölge Şampiyonasına katılan, büyük başarı elde eden Nevşehir 1.si takımımız ile TÜBİTAK Liseler arası Proje Yarışmasında Bölge Finalisti seçilen öğrencilerimiz ödüllendirildi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında Altınyıldız Koleji’nde aylık olarak düzenlenen deneme sınavları Şubat ayı ödül töreni gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Örnek Okulu, MEB Kalite Beratlı, Avrupa Dil ve TÜBİTAK ödüllü Altınyıldız Eğitim Kurumları olarak kuruluşumuzdan bu yana etütler, hafta sonu kursları ve deneme sınavlarıyla öğrencilerini sınavlara hazırlamaktadır.

Kendine özgü dershanesiz eğitim modeliyle idare, öğrenci, öğretmen ve personeliyle büyük ve sıcak bir aile gibi eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ederek ülkemizin ve Nevşehir’imizin gururu olmaya devam etmektedir.

Alanında uzman öğretmen kadrosu, idarecilerin başarılı okul yönetimi, rehberlik servisinin öğrencilere sunduğu danışmanlık hizmetleri ve öğrenci velilerinin desteği Altınyıldızda başarının anahtarıdır.

Akademik başarıda büyük bir etkiye sahip olan test, soru bankası ve deneme sınavları yayınlarının özenle seçilmesi, hafta içi derslerde, hafta sonu kurslarında birebir ve sınıf etütlerinden öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin kazandırılması çalışmaları başarıların elde edilmesini sağlamaktadır.

Özel Altınyıldız Koleji, çağdaş ve kalite eğitim anlayışımızla öğrencileri mutlu ve başarılı bir geleceğe hazırlamak ve Türkiye’nin gelecekteki liderlerini ve girişimcilerini yetiştirmek için yıl içerisinde yapılan deneme sınavlarına önem vermektedir.

Altınyıldız Eğitim Kurumları olarak hiçbir başarının tesadüf olmayacağını ancak ve ancak çalışma sürekliliği olan daha sistemli, daha düzenli ve daha iyi eğitim almış öğrencilerin bu sınav sisteminde başarılı olabileceğine inanmaktayız.

2019 ŞUBAT AYI DENEME SINAVLARINDA ilk dereceleri kazanan öğrenciler kitap ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilmiştir.

Altınyıldız Eğitim Kurumları olarak deneme sınavlarında başarı gösteren öğrencilerimizin tebrik ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 10:52