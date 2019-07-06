Sporda Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi Farkı

Altınyıldız Liseleri her yıl muhteşem öğretmen kadrosuyla üniversite sınavlarında şampiyonluklar kazanırken, diğer yanda ulusal ve uluslar arası yarışmalarında Türkiye ve Dünya dereceleri kazanıyor.

Altınyıldız, TÜBİTAK’ tan kültürel yarışmalara, sanattan spora kadar her alanda başarılı öğrenciler yetiştiriyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirmek için büyük önem verdiği sporcular Altınyıldız Kolejinde yetişmeye devam ediyor.

2020 Olimpiyatlarına çeşitli branşlarda Türkiye 1.si olan Altınyıldız Liseli öğrenciler Olimpiyat Hazırlık Merkezlerine davet edildi.

2018-2019 Yıllarında Altınyıldız Liseleri;

Altınyıldız Koleji Lise Genç Bayanlar Voleybol İl 1.si,

Altınyıldız Koleji Lise Genç Bayanlar Futsal il 1.si; Bölge 1.si,

Altınyıldız Koleji Lise Genç Bayanlar Basketbol il 1.si,

Altınyıldız Koleji Lise Genç Erkekler Basketbol il 2.si,

Altınyıldız Koleji Lise Genç Erkekler Futbol Yarı finalisti,

Satranç Liseler arası Kız-Erkek Okul Takımları Nevşehir 1.si,

Liseler Atletizm, Türkiye 1.liği, Balkan ve Avrupa Şampiyonluğu,

Boks Türkiye 1.liği, kazanmıştır.

Geçtiğimiz yıllarda elde edilen derecelere her yıl öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz yeni başarılar eklemektedir.

Altınyıldız Liseleri ferdi ve takım olarak;

ATLETİZM: DÜNYA 3.LÜĞÜ, BALKAN VE TÜRKİYE 1.LİĞİ,

TEAKWANDO AVRUPA 1.LİĞİ, DÜNYA 3.LÜĞÜ,

BOKS DÜNYA 2.LİĞİ, AVRUPA 1.LİĞİ,

KIZ-ERKEK LİSE TAKIMLARIMIZ; ATLETİZM, FUTBOL, FUTSAL, VOLEYBOL, BASKETBOL, SATRANÇ, BOKS, GÜREŞ, HENTBOL, TEAKWANDO NEVŞEHİR BİRİNCİLİKLERİ VE BÖLGE DERECELERİ KAZANMIŞTIR.

Sportif başarılarımızda büyük emekleri olan Altınyıldız Liseleri öğretmenlerine teşekkür ederiz.

Öğrencilerimizi ve yetişmelerinde emeklerini esirgemeyen yönetici, öğretmen ve velilerimizi kutlarız.

Altınyıldız Eğitim Kurumları, akademik başarıyla birlikte öğrencilerini her alanda dolu dolu yetiştirirken eğitimde MARKA OKUL olarak Türkiye’de eğitime önemli hizmetler vermeye devam etmektedir.

Anaokulundan Üniversiteye kadar 21 yıldır Türkiye’nin geleceğini yetiştiren Altınyıldız Eğitim Kurumları olarak” Kazanacak çok başarımız, gidecek çok yolumuz var.”

“BAŞARILI BİR GELECEK, İYİ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN ALTINYILDIZ KOLEJİ”