Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Öğrencilerinden Katlı Tarım ve Sera Ziyareti

Nevşehir Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında etkinliklerimize devam ediyoruz. Bugün Yıldızlar Sınıfı ile Katlı Tarım ve Seracılığa ziyarete gittik.

Sera içerisinde hormonsuz salkım domates üretilmesi, toprak yerine kokopit (Hindistan cevizi kabuğu rendesi) kullanılması, bir fideden 9 ay 25 salkım domates üretilmesi, domates çiçeğinin tozlanmasını da bambus arısı ile yapıldığı çocuklar tarafından öğrenildi.

Minik öğrencilerimiz patlıcan, biber, karnabahar, kavun ve yer fıstığı tarlalarından kendi elleriyle ürünleri toplayarak, tatlarına baktılar.

Sera içerisinde kullanılan sulama, toplama araçları, ilaçlama sistemleri ve havalandırma sistemi sayın velimiz Yılmaz Katlı tarafından bilgilendirildiler. Çocuklarımıza topraksız domates üretimi anlatıldı. Ürünlerin nerede yetiştiğini çocuklarımız tarafından gözlemlendi.

Bize bu sera gezisinde yardımcı olan öğretmenlerimize ve Katlı ailesine teşekkür ederiz.