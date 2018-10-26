Özel Altınyıldız Koleji'nden Yine Kişisel Gelişim Semineri

Özel Altınyılıdz Koleji’nden 2002 yılında mezun olan ve ODTÜ Makine Mühendisliğini bitirmiş olan Azize Öztürk hem öğrencilerimize Mühendislikle ilgili bilgiler aktardı hem de yaşam koçluğu alanındaki birikimlerini öğrencilerimizle paylaştı. Yaptığı sunum ile öğrencilerimizi birçok konuda aydınlatan ve onlara yaşam koçluğu yapan öğrencimiz herkesin takdirini topladı.

Yine eski mezunlarımızdan olan ve şu anda tıp doktorluğu yapan Musab Belada, Yunus Emre Tokyürek ve Fatma Feyza İnanıcı hem meslekleriyle ilgili hem de tıp eğitimi ile ilgili öğrencilerimizi bilgilendirdiler. Kökleri mazide hedefi atide olan okulumuz gibi öğrencilerimiz de köklerini, onlara çok güzel eğitim-öğretim veren okullarını unutmayıp öğrencilerimize yol göstermişlerdir.

Kendilerine Özel Altınyıldız Koleji ailesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz ve bu kocaman ailenin bir üyesi olmaktan gurur duyuyoruz.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 14:46