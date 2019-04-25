Öğrenciler Meteoroloji Müdürüne Sordu; Havalar Ne Zaman Isınacak?

Nevşehir Meteoroloji Müdürümüz Sayın Adem Yalçın, Özel Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Liseleri 9.ve 10. Sınıf öğrencileri ile buluştu.

Özel Altınyıldız Koleji öğrencilerine seminer veren Adem Yalçın,öğrenciler Meteoroloji tanımı,hizmet verdiği sektörler, hava tahminleri nasıl yapılır?,Meteorolojik gözlem nedir? Meteorolojinin araştırma konuları hakkında detaylı bilgi verdi.En çok havaların ne zaman ısınacağı sorusu soruldu.Seminer sonunda Özel Altınyıldız Koleji öğrencilerinin sorularını cevaplayan Adem Yalçın teşekkür ederek Altınyıldız Kolejinden ayrıldı.

Yıllardır çeşitli üniversitelere donanımlı ve sosyal öğrenciler gönderen Özel Altınyıldız Koleji eğitim seminerine bir yenisini eklemiş oldu.