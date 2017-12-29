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Nevşehir’in ilk gürültü kirliliği haritası çıkartıldı

Nevşehir’de gürültü kirliliği ile mücadele etmek için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Erkan Kalıpcı ve Nevşehir Belediyesi Çevre Mühendisi İsmet Bilgen tarafından...

29 Aralık 2017 Cuma 08:41
Nevşehir’in ilk gürültü kirliliği haritası çıkartıldı
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Nevşehir’de gürültü kirliliği ile mücadele etmek için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Erkan Kalıpcı ve Nevşehir Belediyesi Çevre Mühendisi İsmet Bilgen tarafından il merkezinin trafik kaynaklı gürültü kirliliği haritası çıkarıldı.

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle paralel olarak, gelişmiş ülkelerde ortaya çıkmış olan ve hayatı çekilmez hale getiren gürültü sorunu, günümüzde önemli çevre kirliliklerinden birisi haline geldiği bilinmekte. Gürültü kirliliği ile yapılan araştırmalar ise, konunun gittikçe önem kazanan bir halk sağlığı sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Gürültü kirliliği nedeniyle; işitmede kayıp, işitme duyusunda ve işitme organında zarar, çok fazla adrenalin artmasına bağlı görülen rahatsızlıklar oluşuyor. Ayrıca huzursuzluk, zihinsel işlevlerde azalma, konsantrasyonda, davranışta, sinir sisteminde ve uyku düzeninde bozukluk gibi olumsuz etkileri bulunuyor. Bu etkilerin dışında gürültünün kişilik değişikliğine neden olduğu, eğilimli insanlarda problemlerin ve bunalımların ağırlaşmasına neden olduğu, hastaların tedavi sürelerini uzattığı ve farklı kalp-damar hastalıklarına sebep olduğu biliniyor.

Halk sağlığı için son derece önemli olan bu durumun analizine yönelik Nevşehir merkezindeki toplam 60 adet ölçüm istasyonunda gürültü ölçümleri, 1 yıl boyunca sabahları 07.00 - 09.00 saatleri, öğlenleri 12.00 - 14.00 saatleri, akşamları 19.00 - 21.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. İl merkezinin sabah, öğlen ve akşam olmak üzere gürültü kirliliği haritaları Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilk kez hazırlandı. Yapılan ölçümler sonucunda Nevşehir merkezinde ortalama caddelerin eşdeğer gürültü ölçüm seviyelerinin 70-80 dBA aralığında olduğu tespit edildi. Elde edilen haritalar ve veriler değerlendirilerek il merkezindeki gürültü kirliliğinin azaltılması ve önlenmesi için gerekli önerilerin oluşturulduğu belirtildi.
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