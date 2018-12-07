MİNİK ALTINYILDIZLILAR FİT BEYİN ATÖLYESİNDE EĞLENEREK ÖĞRENİYOR.

FİT BEYİNLER ATÖLYESİ

Fit Beyin Atölyesinde: Tohumdaki ormanı görerek her öğrencimizi kendi kapasitesinde maksimum seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz.

Öğrencilerimizin; bireysel yeteneklerini dikkate alarak öğrenmelerini, bilgili, becerili, özgüvenli olmalarını, çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, çağın gerekli ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını, gelişen teknolojiyi izleyip kullanabilmelerini, liderlik özelliklerinin yanı sıra işbirliği ve ekip çalışmasına yatkın bireyler olmalarını sağlayarak, öğrencilerin tüm potansiyellerini gerçek saygı ve sorumluluk duygularını geliştirmektir.

Çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığı ile sağlıklı büyümelerini, fiziksel gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasının yanı sıra birlikte hareket edebilme olumlu düşünme becerilerini geliştirmek, sosyal anlamda iletişimi kuvvetli, hayata hazır bireyler yetiştirmenin yanı sıra planlama, organizasyon, dikkat, odaklama, ayırt edebilme öngörü gibi gelişimlerini destekleyerek yarına emin adımlar atarak başlamalarını başarı mutlu huzurlu kendisine ve arkadaşına topluma uyum içerisinde sorunlarına çözüm bulabilme yeteneklerinin farkına varabilmeleri, yaşamları boyunca devam edebilecek öğrenme sevgisi kazanabilmeleri, planlı sorgulamayı alışkanlık haline getirebilmelerini hedeflemekteyiz.

Eğlenerek öğrenmeleriyle mutlu huzurlu süreç içerisinde geleceğin elini tutan özgün çocuklarımız yarınlara emin adımlarla başlıyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, 17:04