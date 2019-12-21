İşte Mutluluğun Resmi!

Altınyıldız Eğitim Kurumları Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi Futbol takımları 2 ayrı takım olarak çıktıkları yarı final maçlarında rakiplerini yenerek Finale yükseldi.

Final, 24 Aralık 2019, Salı günü saat 11.00 da, 3 Nolu Çim Sahada oynanacak. Finalist Takımlar;

Özel Altınyıldız Anadolu Lisesi-Özel Altınyıldız Fen Lisesi.

Altınyıldız Eğitim Kurumları Liseleri olarak; “Üniversite sınavlarında yıllardır öğrencilerimiz ilimizde en iyi dereceleri elde etmektedir. Türkiye’de eğitimde bir ekol olan Altınyıldız’da öğrencilerimizi en seçkin üniversitelere yerleştiriyoruz. Gece gündüz karınca misali çalışarak bu muhteşem başarıları kazanıyoruz.

Akademik başarının yanında sportif yarışmalarda öğrencilerimize verdiği destek ve yönlendirme ile birçok branşta, Nevşehir, Türkiye, Avrupa ve Dünya dereceleri kazanmaktayız.

2019-2020 öğretim yılında statü değişikliği ile 2 ayrı takımla Liseler Futbol İl Şampiyonasına katılan her iki takımı da yenilmeden finale çıkan Altınyıldız Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi takımlarını ve şampiyonaya katılan Nevşehir’deki tüm Lise takımlarını, karşılaşmalarda görev yapan hakem, personel, güvenlik görevlisi, Okul Sporları yetkililerini kutluyoruz.

Altınyıldız Koleji Beden Eğitimi Zümre başkanı Mustafa UĞURLU’ya, Beden Eğitimi öğretmeni Sinan YILMAZ’a teşekkür ederiz.

Takımlarımızın her an yanlarında olan, yıllardır antrenör ve öğrencilere verdikleri müthiş destekten dolayı Genel Müdür Serhat İĞDECİ’ye, Lise Müdürü Özkan KILINÇ’a, Müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize, personelimize, mezunlarımıza teşekkür ederiz.

Karda, soğukta, çamurda, zor şartlarda mücadele ederek bir ekip olan, arkadaşlık ve Altınyıldız ruhunu yükseklere çıkartan Şampiyon olacak Altınyıldız Eğitim Kurumları Liseleri takımlarına, Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyoruz.

Başarı bayrağını 22 yıldır elden ele ulaştırarak bugünlere getiren tüm Altınyıldızlıları selamlıyoruz.”