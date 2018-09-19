Gaziler Günü Kutlu Olsun

ANMA PROGRAMI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Protokol mensupları, Şehit ve Gaziler yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler Gaziler Günü Anma Etkinliklerine katıldılar.

19 Eylül Gaziler Günü Anma Programında Altınyıldız Koleji idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri de hazır bulundu.

Şehitlik parkındaki tören çelenklerinin protokol sırasına göre Atatürk büstüne sunulmasıyla başladı. Valilik Çelengi, Belediye Başkanlığı Çelengi ve Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gaziler Derneği Çelengi Atatürk büstüne sunuldu.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehit ve gazilerimiz adına saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşımız okundu.

Vatan şehitleri ve gazilerimiz adına saygı atışı gerçekleştirildi. Devamında Kurşunlu Camii Müezzini Mustafa Kaymaz tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti icra edildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gaziler Dernek Başkanı Gazi Ramazan Çiftci tarafından gerçekleştirildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra Özel Altınyıldız Koleji öğrencilerinden Melih Kızılkaya “Vatan İçin Diyorum” adlı şiiri, Yağmur Açıkyörük “Bir Gazi Destanı ” adlı şiiri, seslendirmişlerdir.

İl programında Altınyıldız Koleji Genel Müdürü Serhat İğdeci, Altınyıldız Lise Müdürü Özkan Kılınç ile Altınyıldz Koleji öğretmenlerinden Program sunucusu Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Başkanı İbrahim Sağlam, Tören Komutanı Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Uğurlu, Müzik Öğretmeni Onur Kahraman ve çok sayıda öğrenci görev aldı.

19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı başarıyla gerçekleştirildi ve büyük beğeni topladı.

Programın ardından Altınyıldızlı Öğrenciler Şehitlik Parkını ziyaret ederek Şehitlerimize ve Gazilerimize duydukları minnettarlığı bir kez daha daha ifade ettiler.

Vatan topraklarımızı korumak için, devletimizin ve milletimizin bekası için, canlarını seve seve veren şehitlerimizi ve kahraman Gazilerimizi minnetle anıyoruz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 14:21