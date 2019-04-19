Fevzi Karaca Eğitim Müzesi Büyük İlgi Görüyor

5 Mart 2018 tarihinde açılışı yapılan, Altınyıldız Koleji Kurucusu ve Başkan Yardımcısı emekli öğretmen Fevzi Karaca’nın adına düzenlenen Eğitim Müzesi büyük ilgi görüyor.

Nevşehir’in ilk Eğitim Müzesi olan Fevzi Karaca Eğitim Müzesi’nin kuruşunda emeği geçen herkese ve eğitim müzesi haber ve röportajları için www.fibhaber.com Sahipleri Fikret Çapacı, İbrahim Uysal'a Altınyıldız ailesi adına teşekkür ederiz.

www.fibhaber.com da yayınlanan haber ve röportaj linki sunulmuştur.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=iFSRSYIoGpM

TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARININ MAKETİNİ YAPTI

Altınyıldız Koleji kurucularından, eski Mihriban Emin Günel Ortaokulu Müdürlerinden emekli eğitimci Fevzi Karaca, Çanakkale Savaşı'nda orayı geçilmez kılan kahraman askerlerimizin kullandığı silahların maketini yaparak, kendi adına açılan müzesinde sergiliyor. Karaca, "Bu şekilde o dönemleri maketlerle anlatarak gençlerimizin ülkemizin ne şartlar altında kurtarıldığını daha iyi anlayabilmelerini hedefledim" dedi.

Eğitimciliğinin yanında, terziliği, marangozluğu ve şairliği ile de tanınan Karaca'nın kaleme aldığı kitaplarıda müzesinde yer alıyor. Kendisini bir "Köy Öğretmeni" olarak ifade eden Karaca, geçtiğimiz yıl hizmete giren "Fevzi Karaca Eğitim Müzesi" nde yine kendi yaptığı Türkiye'nin yeni nesil yerli ve milli silahlarından Atak Helikopter, Savaş tankı, Bayraktar İHA maketlerini de sergiliyor.

Emekli eğitimci Fevzi Karaca; "Öğretmen ve Okul Müdürü olarak 37 yıllık hizmetim bulunmaktadır. 20 yıl Okul Müdürü olarak görev yaptığım Mihriban Emin Günel Ortaokulu´nda yer tahsis ederek Eğitim Müzesi´nin kuruluşunu destekleyen Eğitime ve eğitimciye önem veren, Nevşehir Valisi Sayın İlhami Aktaş’a, Millî Eğitim Müdürümüz Murat Demir’e, ayrıca her zaman kendilerini evlatlarım olarak gördüğüm, değerli öğrencilerim Nevşehir'in güçlü sesi www.fibhaber.com Sahipleri Fikret Çapacı, İbrahim Uysal'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. “ dedi.

Nevşehir Valiliği onayı ile Mihriban Emin Günel Ortaokulu´nda açılan "Fevzi Karaca Eğitim Müzesi" ziyaretçilerini bekliyor.