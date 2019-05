Biz Nevşehir'in ve Türkiye'nin Altınyıldızıyız!

Altınyıldız ailesi olarak Liselere Giriş Sınavlarına katılacak tüm öğrencilere başarılar dileriz. Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseleri Türkiye’nin en başarılı liseleri arasında yer alıyor. Yıllardır başarı çizgimizi daha da yukarılara taşıyoruz. Hemen hemen her gün ulusal ya da uluslar arası bir başarı daha kazanmanın onurunu yaşıyoruz.



Gelecekte daha güçlü olmamızın yolunun daha çok çalışmak ve daha iyi eğitimle gençlerimizi donatmaktan geçtiği gerçeğinin bilinciyle eğitim –öğretim çalışmalarını sürdürüyoruz.



İşte Biz Altınyıldız Eğitim Kurumları olarak, yıllardır yetiştirdiğimiz binlerce donanımlı gencimizle Türkiye’nin geleceğine yön veriyoruz.



Altınyıldızlılar olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz.



Bilimde, sporda, kültürde ve sanatta devletimizin, milletimizin gurur duyduğu gençlerimiz, vatanını, milletini, bayrağını, devletini, inançlarını ve kutsal değerlerini her şeyin üzerinde tutmaktadır.



Onların omuzları üzerinde yükselen güçlü Türkiye’nin yapı taşlarını biz yetiştiriyoruz.

Kuruluşunun 21.yılını kutlayan Altınyıldız Eğitim Kurumları Nevşehir’e her yıl büyük onurlar yaşatıyor. Türkiye’deki her okulun rüyalarını süsleyen başarıları birer birer Altınyıldızlılar gerçekleştiriyor.



Altınyıldızlı öğrenciler;



Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinde eğitimlerini tamamlamakla birlikte mezun olduktan sonra da Altınyıldızla bağlarını sürdürmekte ve eğitim gören öğrencilerimize sahip oldukları tecrübeleri ile destek vererek, geleceklerini planlamada yanlarında olmaktadırlar.



Biz, eğitimde " Türkiye’nin Örnek Okuluyuz" 21 yıldır büyük bir özveri ile Nevşehir’in ve Türkiye’nin eğitimde daha iyi seviyelere ulaşması için çalışıyoruz. Kurumlarımızda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, bilimsel projelerde dünya dereceleri kazanırken, lise giriş sınavlarında ve üniversite Sınavlarında ilimizin en iyi derecelerini kazanıyor.

LGS’de Türkiye derecesi kazanan öğrencilerimiz Altınyıldız Fen ve Anadolu Liselerini tercih ediyorlar.

Nevşehirin başarısına başarı ekliyoruz.2019 MSÜ Sınavı Türkiye 4.sü,Olimpiyatlar Türkiye 1.,3.,4.sü ve daha nice dereceleri öğrencilerimiz kazanıyor.

İyi bir üniversitenin, başarılı bir geleceğin yolu Altınyıldız Kolejinden geçiyor.

"Türkiye’nin Örnek Okulu" unvanını yıllardır büyük bir onurla taşıyarak, başarı çizgimizi her geçen gün daha da yükseltiyoruz. 21 yıldır büyük bir özveriyle görev yapan öğretmenlerimiz ve personelimiz, Altınyıldız ailesinin zirve okul olmasında ve başarılarımızda en büyük paya sahiptir.

Kazandığımız bu tarihsel başarıları Nevşehir’de sessiz sedasız gerçekleştiriyoruz.

Omuzlarımızdaki ağır yük ve sorumlulukla bu kadim kenti ve tüm Türkiye’yi her zaman başarıyla temsil ediyoruz.

"Altınyıldız Eğitim Kurumları" olarak temsil ettiğimiz tüm Türkiye’nin ve Nevşehir’in dualarının her an bizimle olduğunu biliyoruz.



ÇÜNKÜ BİZ, NEVŞEHİR’İN VE TÜRKİYE’NİN ALTINYILDIZIYIZ!

