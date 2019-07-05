Bilimde Gururumuz Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi!

ALTINYILDIZ FEN VE ANADOLU LİSESİNİN MUHTEŞEM BAŞARILARI DEVAM EDİYOR!

Üniversite Sınavları şampiyonu, TÜBİTAK Araştırma projeleri Türkiye 1.liği ve Türkiye 4.lüğü, Milli Savunma Üniversitesi Sınavı Türkiye 4.lüğü olan Nevşehirin en başarılı okulu Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi bilimsel başarılarıyla Nevşehir’in gururu olmaya devam ediyor.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi, 2018-2019 öğretim yılında ulusal ve uluslar arası alanlarda başarılarına yeni başarılar eklemeye devam ediyor.

2018 Üniversite sınavlarında kazanılan Nevşehir 1.likleri ve Türkiye 87.liği ve

2019 Milli Savunma Üniversitesi Giriş Sınavı Türkiye 4.lüğünün ardından;

2019 Ulusal Fizik Olimpiyatı Türkiye 3.lüğü,

2019 TÜBİTAK Liseler arası Proje yarışması Bölge Finalistliği,

2019 TALES Ulusal Matematik Olimpiyatı Türkiye 4.lüğü,

ve birçok başarıyı Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseliler elde ederek muhteşem başarılar kazanmışlardır.

Altınyıldız Koleji öğrencileri ve öğretmenleri ulusal ve uluslararası alanlarda gerçekleştirilen bilimsel proje ve olimpiyat yarışmalarında birçok kurumun hayallerini süsleyen başarıları her yıl Nevşehir’e taşımaya devam ediyor.

Altınyıldız Liseleri daha önceki yıllarda,

Uluslararası Aliya İzzetbegoviç Bilim Olimpiyatları Dünya 2.’liği,

TÜBİTAK Ortaöğretim Araştırma Projeleri Türkiye.1’liği,Türkiye 4.lüğü

Türkiye Finalistliği,

Bölge 1.’likleri,2.’likleri,3.’lüklerini yıllardır elde etmek başarısını göstermiştir.

Çalışmalarını akla, bilime, teknolojiye ve deneye dayandıran çağdaş bir eğitimi öğrencilerine sunan Altınyıldız Liseleri eğitimde ekol bir kurum olmuştur.

Her yıl Altınyıldız Bilim şenlikleriyle öğrencilerini bilimsel etkinliklerle buluşturan Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseleri, eğitimde Nevşehir’e ve Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

Öğrencilerimiz, araştırmacı, sorgulayıcı, yenilikçi ve Türkiye’nin gelişimini hedef edinen bir anlayışla yetişmektedir.

Altınyıldız Koleji öğretmen kadrosu, öğrencilerinin hayallerini süsleyen hedeflere ulaşmaları için büyük bir özveri ve çaba ile çalışarak geleceğin mimarlarını yetiştirmektedir.

21 yıldır en iyi öğretmenler ve en iyi idarecilerle çalışan, kadro istikrarına, tecrübeye ve sürekli gelişmeye önem veren Altınyıldız Liseleri; öğretmen kadrosuyla, öğrencileriyle, velilerinin desteği ile kazandığı başarılarla Türkiye’nin en seçkin Liseleri arasında yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2019, 09:06