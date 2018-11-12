Altınyıldızlı Öğretmenlerden Atatürk’e Sesleniş

Altınyıldız Koleji 9.sınıf öğrencileri ve öğretmenlerinden Hatice Taksu

“Atatürk hakkında ne söylemek isterdiniz?”sorusunu bazı idareci ve öğretmenlere yönelttiler.

İşte cevaplar;

İstiklal Mücadelesinin başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük bir komutan ve devlet adamı olmasının yanı sıra; cesareti, azmi ve kararlılığı ile tüm dünya halklarının takdirini kazanmış, sevgi ve saygısına mazhar olmuş bir liderdir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ileri görüşlülüğü, azmi, kararlılığı, cesareti ve vatan sevgisi ile tüm dünya halklarına önder, tüm mazlum milletlere umut ışığı olmuştur.

Yaşadığı yüzyıla damgasını vuran ve tarihin en büyük liderleri arasında yerini alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak en asli görev ve sorumluluklarımızın başında gelmektedir.

Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

Büyük Önder ATATÜRK, Ruhun şad olsun.

SERHAT İĞDECİ, ALTINYILDIZ KOLEJİ GENEL MÜDÜRÜ

Atatürk’üm,

Benim vatanımı kurtaran, kendini vatanı için feda eden Atam…

Kurduğun Cumhuriyet, yaptığın ilke ve inkılâplar, yazdığın kitaplar, savaştığın cepheler, çok değer verdiğin Türk insanı ve fikirlerin, tüm dünyada sahip olduğun ve ülke olarak sahip olduğumuz saygınlığımızın yüzyıllar boyu sürmesi için çalışıyoruz, gözümüz hep yükseklerde. Sen yerinde rahat uyu, emanetinin bekçisiyiz Atam.

Bu vatan için, Canımız feda…

ÖZKAN KILINÇ, ALTINYILDIZ KOLEJİ LİSE MÜDÜRÜ

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e

Biz Türk ulusuna böylesi güzel bir demokrasi ve özgürlükler ülkesi hediye ettiğiniz için ömrüm boyunca müteşekkir kalacağım.

Gösterdiğiniz ufukta, bizlere açtığınız bilgi yolunda bir nefer olarak hayat boyu öncelikli olarak benim sevdiğim veciz sözünüzden hareketle öğrencilerime; “Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler evvela haysiyetlerini sonra hürriyetlerini sonrada istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.” fikrinizi işlemekten gurur duyuyorum.

TÜRKAN YAVUZ, ALTINYILDIZ KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜR YARDIMCISI

Sevgili Atam,

95 yıl önce kurduğunuz sistem ve öngörünüz sayesinde ülkemizin bulunduğu konum için size ne kadar teşekkür etsek az olur.

Kelimelerle anlatılamayacak bir liderlik ve düşünce kapasitesine sahip olduğunuz tüm dünya tarafından kabul edilmiş ve takdir görmüştür.

Emanetiniz emin ellerde, tüm varlığımızla korunuyor. SAYGILARIMLA..

KORHAN ASLANER, ALTINYILDIZ KOLEJİ MÜDÜR YARDIMCISI

ATAM,

Bir insan ancak bu kadar güzel gidebilirdi. Bir insan ancak bu kadar ölümsüz olabilirdi. Sen arkanda bir sürü Mustafa Kemaller bıraktın. Bizler senin yolundan şaşmadan, gösterdiğin hedefe yürüyeceğimize ant içeriz. Sen, her gün doğan güneş gibi, yeşeren ağaçlar gibi canlısın kalbimizde. Çizdiğin yol yolumuzdur ve varlığımız Türk varlığına armağandır.

Sen rahat uyu ATAM.

AYKUT DEĞERLİER, ALTINYILDIZ FEN LİSESİ MÜDÜR YARDIMCISI

Mustafa Kemal Atatürk'e

Sizin ve askerlerinizin bu topraklar icin yaptığınız fedakârlıklara ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir öğretmen olarak vatanının, bayrağının, özgürlüğünün kıymetini bilen, sizi ve ilkelerinizi kendine ışık edinen nesiller yetiştirmek ve emanetinize sahip çıkmak öncelikli amacımızdır.

Ruhunuz şad olsun

HATİCE TAKSU, İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

Sevgili ATAM,

Gösterdiğin yolda, gösterdiğin hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi de bu doğrultuda yetiştirmek en büyük hedefimiz.

Sizi saygıyla anıyoruz

Melih ÖZYİĞİT, MATEMATİK ÖĞRETMENİ

Sevgili Atam,

Ay yıldızlı al bayrağımın altında özgürce yaşıyorsak şu an Sen ve yiğit askerlerin sayesinde..

Sana minnettarız Atam.

Ailem mübadele göçmeni. Senin doğup büyüdüğün topraklardanız yani. Dedemden dinlerdim küçükken seni, kurtuluş savaşımızın mimarı, dünyanın tek lideri. Keşke derdim o mavi gözlerindeki parıltıyı ben de görebilseydim. Her gün söylediğimiz o marşı senden o gururlu sesinden duyabilseydim… Seni görmeden sevdik biz Atam ve seni çok özlüyoruz.

Bizim için sen asla ölmedin. Sadece vücudun yok aramızda. Fakat düşüncelerini, gösterdiğin yolu ve hedeflerimizi biliyor, onlar için çalışıp çabalıyoruz. Emanetlerine sahip çıkacağız merak etme Atam.

NAZMİYE TÜRKOĞLU, FİZİK ÖĞRETMENİ

Sevgili Atam;Seni her andığımda sana tekrar tekrar minnet duyuyorum.Bugün çağdaş bir Cumhuriyet kadını, annesi ve öğretmeni olabildiysem, senin sayendedir. Bu hediyeyi de Türkiye Cumhuriyeti’ne yüzü aydınlığa dönük, özgüvenli, merhametli, zihni berrak gençler yetiştirmek için kullanmaya çalışıyorum. Bize büyüklerimizin devrettiği bayrağı, biz de senin ilkelerini gerçek anlamda anlayan ve uygulayan gençlere devretmeye hazırlanıyoruz. Onların bu bayrağı alınları ak bir şekilde taşıyacaklarından eminim. Ömrümün sonuna kadar senin yolundan gideceğime söz veriyorum.

GONCA ALTUNTAŞ, ALMANCA ÖĞRETMENİ

Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının ardından tam 80 yıl geçti. Ardından pek çok acı dolu söz söylendi; şiirler romanlar yazıldı. Acaba Atatürk’ün Türk halkına anlatmak istedikleri yeterince anlaşıldı mı? Mustafa Kemal’i anlamak; onun ülküsü doğrultusunda yaşamak, çalışmayı, gelişmeyi, geliştirmeyi yaşam biçimi haline getirmektir. Mustafa Kemal’i anlamak onun ve aziz şehitlerimizin hatıraları üzerinden ucuz siyaset yapmak değil; devrimlerinin izinden yürüyerek bu güzel ülkeyi ve bu aziz milleti tüm dünya içerisinde hak ettiği yere ulaştırabilmektir.

DİLEK SARITOSUN, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ

Başöğretmen MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Ben tohumlarını sulayıp yeşerttiğin Cumhuriyetin öğretmeniyim.

Senin izinden yürüyecek olan milyonlarca gencin öğretmeni olarak Sen geçmişimizle övündüğümüz, geleceğimize yön verdiğimiz dev bir çınar, yol göstericisin.

Sen bu günleri bize veren, her güne refah dolu uyanmamızı sağlayansın.

Bugün bu vatanda özgürce yürüyorsam, nefes alıyorsam, fikirlerimi korkusuzca söylüyorsam bunlar senin kurduğun cumhuriyet sayesinde.

Bizler temellerini attığın Cumhuriyetin öğretmenleri olarak senin inkılâplarınla yeşerecek, öğütlerini dinleyecek, vatanını ve cumhuriyetini canları pahasına koruyacak nesiller yetiştirmek için çaba sarf edeceğimize söz veriyoruz.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, kanını ve canını adadığın bu vatanın bir karış toprağına zarar gelmeyecek, Sen ve inkılâplarını biz öğretmenler öğrencilerimizle birlikte sonsuza dek yaşatacağız.

Sen aynı zamanda bizim başöğretmenimizsin. Biz her şeyi senden öğrendik ve öğrenmeye devam edeceğiz. Sevgilerimle.

İBRAHİM DEMİR, TARİH ÖĞRETMENİ

Başöğretmenime;

Bir sözünüzü okumuştum " Beni anlatacaksanız öğretmenliğimle anlatın ! " demişsiniz. Bir ulusu yok oluştan kurtaran ve dünyanın takdirini kazanmış bir liderin öğretmenlikle anılmak istemesi mesleğime olan inancımı ve sevgimi artırdı. Başöğretmenim, fikirleriniz, duygularınız anlıyor, bana ışık olan bu yolda yürürken hep yanımda hissediyorum. Sevgi, minnetle anıyorum.

GÖNÜL SARAY, REHBERLİK ÖĞRETMENİ

Sevgili ATAM

Size olan minnettarlığımızı sonsuza kadar ödeyemeyiz, bu nedenle yaşadığımız sürece size olan saygımız ve sevgimiz asla azalmayacak. Sizi hep minnetle hatırlayacağız, yüreğimizde yaşatacağız. Bize bu güzelim ülkeyi ve cumhuriyeti bıraktığınız için, size olan minnet borcumuzu asla ödeyemeyeceğiz. Ancak emanetinizi korumak ve kollamak daha da ileri götürmek için var güzümüzle çalışacağız. Size olan sevgimiz ve saygımız sonsuza dek sürecek, sizleri hep minnetle hatırlayacak ve yüreğimizde yaşatacağız.

CİHAT YİR, BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ

Ulu önderimiz, Atamız;

Emek verdiğin cumhuriyet yolunda, hiç durmadan yürüyeceğiz. Daimi hedefimiz ilke ve inkılaplarını korumak, nesilden nesile aktarmaktır.

Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz

TUBA TÜFEKYAPAN, KİMYA ÖĞRETMENİ

Ben bir Türk genci olarak ölümünün üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen Türk milletinin Atası olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadıkları ve yaşattıkları ile tarihe geçmiş tarihe geçmekle kalmayıp gönüllerimize yer edinmiş şahsiyet sahibi saygıdeğer bir milletin saygıdeğer evladı ve kahramanının düşüncelerinden gidiyorum…

ELİF PARTAL, BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ

Yürüyeceğimiz vatan yolunda bize ışık olan Atam'a!

Bize hediye ettiğiniz geleceği ve bu vatanı her ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Bize armağan ettiğiniz bu yurdu bilim ve teknoloji ile daha fazla geliştirecek çizdiğiniz yolda en emin adımlarla yürüyeceğiz ”Cumhuriyet düşüncesi hür, anlayışı hür vicdanı hür nesiller ister“

Sözünüz ile sizin aydınlattığınız geleceğe faydalı olmak umuduyla…

SİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ!

ALTINYILDIZ KOLEJİ 9.SINIF ÖGRENCİLERİ

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 14:54