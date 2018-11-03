ALTINYILDIZLI MİNİK YÜREKLERİN KIZILAY SEVGİSİ



29 Ekim-5Kasım arasında Türkiye genelinde kutlanan Kızılay Haftası kapsamında geleceğin büyüklerine Kızılay tanıtıldı. Altınyıldız Anaokulunun minikleri kızılayın faaliyetlerini görev alanlarını öğrendiler.

Okulumuzda yapılan etkinlikte öğrencilerimiz okul bahçemize gelen ambulansta gözlem yapma imkanı yakaladılar. Ambulansta bulunan acil durum ekipmanlarını nasıl müdahale edildiği hakkında görevli personel tarafından bilgi verildi. Acil durumlarda hangi numarayı aramamız gerektiğini çocuklarımıza hatırlatıldı. Bahçemizde hazırlanan Kızılay çadırında ise Kızılayın zor durumlarda afet ve kazalarda insan sağlığının korunması için nasıl yardıma koştukları ne gibi çalışmalarda bulundukları hakkında öğrencilerimize, öğretmenlerimiz tarafından kısa bilgiler verildi.



Medeniyet değerlerimizin sevgi, hoşgörü, şefkat, dayanışma kültürünün gösterisi olan Türk Kızılayının kurulduğu tarihten itibaren görevini son derce başarılı ve çalışmalar yaparak devam ettirdiği, sadece Türk toplumunu değil dünyada zorda olan her insana el uzatıldığına değinilerek bir kez daha Türkiye Cumhuriyetinin medeniyet değerleri ile ne kadar büyük bir ülke olduğu çocuklarımıza anlatıldı.