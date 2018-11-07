Altınyıldızlı Hizmet Neferlerinden Kızılay Şube Başkanına Ziyaret

Altınyıldızlı hizmet neferleri her şubeden iki öğrencinin katılımı ,müdür yadımcıları Korhan ASLANAR ,Türkan YAVUZ ile Altınyıldız Eğitim Kurumları Genel Müdürü Serhat İĞDECİ Kızılay Başkanı Ercan CİVELEK ve Yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette öğrencilerimiz çiçek takdiminde bulunarak her zaman Kızılay'ın halka sunduğu hizmetlerde gönüllü hizmet neferi olarak kalpden kalbe giden yolda gönülden hizmet edeceklerini belirttiler.

Kızılay başkanı Ercan CİVELEK de; "Kızılayın kuruluş tarihi ve faaliyet alanları hakkında bilgiler verdi. Deprem, sel gibi doğa felaketlerinden zarar görenlere çadır, battaniye, giysi ve yiyecek yardımları yapar. Bunun için önceden bu maddeleri depo eder. Yoksul, kimsesiz ve düşkünler için aşevleri açar. Sağlık merkezleri kurar. Kurduğu kan bankası ile halkın yaptığı kan bağışlarını kabul eder, gereksinme duyanlara bu kanları verir.Savaşta geçici sağlık merkezleri kurar. Gezici hastaneler kurar. Kızılay yardımlarında din, dil, ırk ve ülke ayrımı yapmaz. Yardıma muhtaç tüm insanlara, elinden geldiğince ve imkanlar çerçevesinde yardıma koşar." dedi.

Ayrıca ; Altınyıldız Eğitim Kurumlarının ilimiz eğitim öğretim hizmetlerinde seçkin bir yeri olduğunu öğrencilerimizin de bunun farkında olarak kalite eğitim imkanından faydalandıklarını dile getirdi.Altınyıldız Eğitim Kurumları Genel Müdürü Serhat İĞDECİ ve Müdür yardımcısı Korhan ASLANER ‘e Kızılay başkanı Ercan CİVELEK Kızılay rozetini alkışlarla taktı.

NEVŞEHİR'DE KIZILAY OKUL TEMSİLCİSİ İLK OLARAK ALTINYILDIZ KOLEJİ'NE ATANDI.

Başkan Ercan Civelek tarafından Okul Temsilciliğine atanan Altınyıldız Koleji öğrencisi Bayram Ali Dinçer, Kızılay yeleği giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarete dair yapılan görüşmeler akabinde öğrencilerimiz Kızılay hizmetlerine yardımın insancıl bir duygu ve insanları yücelten bir düşünce olduğu vurgulandı. Bu düşüncenin yaygınlaşması, ülkemiz ve tüm dünya için mutluluk verici bir durum olduğu belirtildi.

Tüm insanlığın, barış ve kardeşlik içinde bir arada yaşaması temennisinde bulunularak , ziyaret sonrasında hatıra fotoğrafı çekildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2018, 13:06