Altınyıldızlı Genç Kızlar Konya’da Destan Yazdı

Nevşehir Şampiyonu Altınyıldız Fen Lisesi Konya’da yapılan Türkiye Liseler arası Genç Kız Basketbol Grup maçında Karaman temsilcisi liseyi 83-23, 2. maçında Antalya temsilcisi liseyi 58-52 yenmiştir.

Grubunda birincilik için 20.02.2020 Perşembe günü Ankara temsilcisi ile oynayacak olan Altınyıldız Fen Lisesi Genç Kız Basketbol Takımı çapraz eşleşmede diğer grubun birinci ya da ikincisi ile 21.02.2020 Cuma günü Türkiye finallerine katılmak için mücadele edecek.

Gösterdikleri üstün başarıdan dolayı öğrencilerimizi kutlarız.

Bilgide, bilimde, kültürde, sanatta ve sporda, her yaş grubunda ve her etkinlikte Nevşehirimizi başarıya taşıyan Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Koleji’ni kutlarız.