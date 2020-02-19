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Altınyıldızlı Genç Kızlar Konya’da Destan Yazdı
Nevşehir Şampiyonu Altınyıldız Fen Lisesi Konya’da yapılan Türkiye Liseler arası Genç Kız Basketbol Grup maçında Karaman temsilcisi liseyi 83-23, 2. maçında Antalya temsilcisi liseyi 58-52 yenmiştir.
Eğitim 19.02.2020, 14:40
Nevşehir Şampiyonu Altınyıldız Fen Lisesi Konya’da yapılan Türkiye Liseler arası Genç Kız Basketbol Grup maçında Karaman temsilcisi liseyi 83-23, 2. maçında Antalya temsilcisi liseyi 58-52 yenmiştir.
Gösterdikleri üstün başarıdan dolayı öğrencilerimizi kutlarız.
Bilgide, bilimde, kültürde, sanatta ve sporda, her yaş grubunda ve her etkinlikte Nevşehirimizi başarıya taşıyan Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Koleji’ni kutlarız.