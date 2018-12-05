Altınyıldızlı Filenin Sultanları Galibiyetle Başladı!

Nevşehir Okul Sporları İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Öğretim yılı Liseler Genç Kız (A)Voleybol İl Şampiyonasında Altınyıldız Koleji kız takımı grubundaki ilk maçı 3-0 kazanma başarısı göstermiştir.

Son dört yılda tam 4 kez Nevşehir 1.si olan, Nevşehir Voleybol kız kategorisine damga vuran Altınyıldız Kolejlilerde hedef bu yıl da Nevşehir şampiyonluğu.

07.12.2018 tarihinde saat:09.00 da grup maçında mücadele edecek takımımızı kutlar, her alanda Türkiye’nin Örnek Okulu olan Altınyıldız Koleji’nin başarılarının devamını dileriz.

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2018, 14:46