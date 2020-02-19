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Altınyıldızdan Taekwando’da 3 Altın 1 Gümüş Madalya

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri okul sporları federasyonu ve Gençlik spor Bakanlığının düzenlediği okullar arası taekwondo turnuvasında 3 Nevşehir birinciliği ve 1 Nevşehir ikinciliği elde etti.

Eğitim 19.02.2020, 13:31
Altınyıldızdan Taekwando’da 3 Altın 1 Gümüş Madalya
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Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri :

Bahattin Batuhan BAŞ Yıldızlar 65 kiloda il 1.si

Namık IRMAK Yıldızlar 30 kiloda il 1.si

Zişan ÇİFTÇİ Yıldızlar 56 kiloda il 1.si

Nazlı BİKİR Yıldızlar 49 kiloda il.2.si olmuşlardır ve grup müsabakalarında okulumuzu, ilimizi temsil edeceklerdir

Öğrencilerimizi tebrik ediyor, şampiyonluklarında emeği geçen öğretmenlerimizi ,antrenörlerimizi ve velilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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