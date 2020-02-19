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Altınyıldızdan Taekwando’da 3 Altın 1 Gümüş Madalya
Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri okul sporları federasyonu ve Gençlik spor Bakanlığının düzenlediği okullar arası taekwondo turnuvasında 3 Nevşehir birinciliği ve 1 Nevşehir ikinciliği elde etti.
Eğitim 19.02.2020, 13:31
Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri :
Bahattin Batuhan BAŞ Yıldızlar 65 kiloda il 1.si
Namık IRMAK Yıldızlar 30 kiloda il 1.si
Zişan ÇİFTÇİ Yıldızlar 56 kiloda il 1.si
Öğrencilerimizi tebrik ediyor, şampiyonluklarında emeği geçen öğretmenlerimizi ,antrenörlerimizi ve velilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.