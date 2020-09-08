Altınyıldızda TSE ‘Okulum Temiz’ Denetimi

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdür yardımcısı ÇETİN KURTPINAR yaptığı açıklamada, ‘Korona virüs (Covid19) salgını tehlikesine karşı öğrenci, veli ve çalışanların sağlığını korumak için üst düzey önlemler aldıklarını belirterek, “Okulumuzda gerçekleştirilen denetimler sonucu TSE COVID19 ‘Okulum Temiz Belgesini almak için çaba sarf ettik. Eğitimin tüm tarafları adına Sağlıklı bir okul ortamı oluşturabilmek amacıyla alınabilecek tüm fiziki önlemleri aldık ve almaya da devam ediyoruz. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerimizin ve personelimizin sağlığını korumaya yönelik aldığımız tedbirleri en üst seviyeye çıkardık. Okul girişinde termal kamera sistemi ile ateş ölçümü yapılan öğretmen ,öğrenci ve velilerimiz her birim için ayrı ayrı bulunan sağlık bakanlığı onaylı antiseptikleri kullandıktan sonra okul içinde bulunabilmektedir. Okulumuza maskesiz girişler tamamen yasaklanmış olup ,maskesiz gelen kişilere maske tedariki hemen yapılmaktadır. Okul koridorlarına, duvarlarına, zemine ve panolara sosyal mesafe ve hijyen görselleri farkındalığı artırmak adına asılmıştır. Lavabolara hijyeni artırmak adına sensörlü musluklar takılmış olup, öğrencilerimizin sınıflarda sosyal mesafeyi korumaları için bütün sıralar tekli hale getirilmiş ve velilerimizin ve öğrencilerimizin pandemi döneminde okulumuzda dikkat edeceği konular ile ilgili COVİD-19 SAĞLIK REHBERİ hazırlanmıştır. Çocuklarımızı okullarıyla biran önce buluşturacak her türlü tedbiri almak temel önceliğimizdir. Bundan dolayı çocuklarımıza daha sağlıklı bir okul oluşturduğumuzu belgelendirmek de bizleri gururlandırmıştır. Artık hepimizin temel beklentisi bu salgının son bulması ve okullarımızın biran önce tam kapasite açılmasıdır.’ ifadelerine yer verdi.

Altınyıldız Eğitim Kurumları olarak en kısa zamanda bütün insanlığın bu süreçten en az zararla çıkmasını temenni ediyor; öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlıklı günler diliyor ve birlikte başaracağımıza inanıyor, TSE OKULUM TEMİZ belgemizin hayırlı olmasını diliyoruz.