Altınyıldız Yetiştiriyor, Türkiye Kazanıyor

Uçak Mühendisi Tarık KESEKCİ Altınyıldızlılara Hitap Etti.

Altınyıldız Eğitim Kurumlarında Ortaokul ve Fen Lisesini başarıyla tamamlayan Uçak Mühendisi Tarık KESEKCİ, Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileriyle biraraya geldi.

Alkışlarla karşılanan Tarık KESEKCİ'ye okul müdürü Özkan KILINÇ ve öğrenciler çiçek takdim etti.

Tarık KESEKCİ konuşmasında öğrencilere;

T3 VAKFI faaliyetleri ve TEKNOFEST,

Yazılımın önemi,

Robotik ve Kodlamanın yazılım öğrenmede önemini anlattı.

1995 Nevşehir doğumlu olan KESEKCİ, Ortaokul ve Lise eğitimini Altınyıldız Eğitim Kurumlarında tamamladı.

2013 yılında Altınyıldız Fen Lisesinden mezun oldu.

İTÜ Uçak mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Arapça - İngilizce tercümanlık yaptı.

2017'de Baykar Makina'da çalışmaya başladı ve 3 senedir aynı yerde görev yapmaktadır. Aynı zamanda İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliğinde Master yapmaktadır.

Genel müdür Serhat İĞDECİ ''Türkiye'nin en önemli Hava Savunma Sanayi projelerinde görev alan Nevşehir'in ve Altınyıldız Eğitim Kurumunun gururu olan mezunumuz Tarık KESEKCİ'ye hayatında başarı ve mutlululuklar dilerim.”dedi.