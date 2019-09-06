Altınyıldız, Nevşehir'de En Çok Tercih Edilen ve En Başarılı Kolej!

Altınyıldız Eğitim Kurumları her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevşehir’de en başarılı ve en çok tercih edilen Kolej oldu.

2019 LGS ve Üniversite Sınavlarında Nevşehir Birinciliklerini kazanarak Türkiye dereceleri kazanan Altınyıldızlılar, bilimde, sanatta, sporda ve akademik alanda başarılarını zirveye taşıdı.

Altınyıldız Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan;

Kreş ve Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrenci kayıtlarına her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevşehir halkı büyük ilgi gösterdi.

Başarılı ve istikrarlı yönetimiyle, çağdaş eğitim anlayışıyla, sürekli başarıyı ve kaliteyi ilke edinen Altınyıldız Eğitim Kurumları, eğitimde ekol bir kurum haline gelmiştir.

Başarıları, imkânları ve her geçen gün daha da gelişen okul kampusuyla Altınyıldız Koleji eğitimde Türkiye’nin parlayan yıldızı olmuştur.

22 yıldır ilk günkü şevkle, ülkemizin, devletimizin ve aziz milletimizin geleceği olan çocukları ve gençleri, yüreklerinde vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yetiştirmekteyiz.

Her gün yeni bir başarı hikâyesinin yaşandığı Altınyıldız’da öğrencilerimizin yetişmelerinde emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, velilerimizi kutluyoruz.

Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere ve eğitim camiasına başarılar diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2019, 09:51