Altınyıldız Liseliler Atanın Huzurunda!

Üniversite tanıtım gezileri kapsamında Eskişehir ve Ankara'ya giden Altınyıldız Liseliler Anıtkabir'de Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına rahmet, minnet ve şükranlarını sundular.

Özel Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerimiz Eskişehir ve Ankara'ya her yıl düzenlediğimiz üniversite tanıtım gezilerinin bir yenisini daha gerçekleştirdi.

Gezi programımızın 1.gününde öğrencilerimiz Eskişehir'deki Balmumu Heykeller Müzesi, Odunpazarı Evleri, Sualtı Dünyası, Hayvanat Bahçesi ve Sazova Milli Parkı gibi tarihi ve turistik yerleri gezdiler. Akşam Eskişehir'de konaklayan öğrencilerimiz sabah erken saatlerde Ankara'ya geçti.

10 Kasım münasebetiyle Anıtkabir'deki Atatürk'ü anma törenlerine katıldı. Ardından Bilkent ve TOBB üniversitelerinin özel misafiri olarak tanıtım gezisi yaptılar. Hem üniversiteleri gezip gördüler, hem de üniversite ile ilgili merak ettiklerini öğrenme imkanı buldular.

Her yıl Nevşehir'de ve Türkiye'de üniversite sınavlarında büyük başarılara imza atan öğrencilerimizin bu yılda aynı başarılara ulaşacağına Altınyıldız ailesi olarak inancımız tamdır.