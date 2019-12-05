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Altınyıldız Liseli Gençlerden Kitap Fuarına Destek

Eğitim 05.12.2019, 10:47 05.12.2019, 11:00
Altınyıldız Liseli Gençlerden Kitap Fuarına Destek
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         Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl 1.’si gerçekleştirilen Kitap Fuarı’na katılan Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesinden yüzlerce genç fuarda birçok ünlü yazar ve kitaplarla buluştu.

         Türkiye’nin ünlü yayınevlerinin de katıldığı Nevşehir Belediyesi 1. Kitap Fuarı 8 Aralık 2019 tarihine kadar açık kalacak ve aralarında Nevşehirli yazarların da bulunduğu birçok ünlü yazar okuyucuları ile buluşup kitaplarını imzalayarak, söyleşilerde bulunuyor.

         Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi olarak,

         “Altınyıldız Koleji tarafından her yıl düzenlenen Türkiye’ye örnek olan Kitap Şenlikleri, Kitap Okuma Saatleri, il geneli 8.sınıflar 5.Kitap Okuma Yarışması gibi etkinlikler düzenliyoruz. 

         Türkiye genelinde Kitap Fuarlarına öğrencilerimizle katılarak; okuyan, düşünen, sorgulayan, farklı kültürleri ve özellikle kendi kültürünü tanıyan bir gençlik yetiştirme hedefindeyiz.

         Kitap Fuarına açıldığı günden itibaren öğrencilerimizle destek veriyoruz.

         Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl 1.’si gerçekleştirilen Kitap Fuarı, kitap okumanın özendirilmesine katkı sağlayarak gelenekselleşecektir. ,

         Dikkatleri yazarlara ve kitaplara çekmek, kitap okumaya olan ilgiyi artırmak, öğrencilerin anlama ve kavrama seviyelerini yükseltmek amacında olan Nevşehir Belediyesi 1. Kitap Fuarı’na katkı sağlayan Belediye başkanı Rasim Arı’ya ve Nevşehir Belediyesine teşekkür ederiz.


                                                                      

#ALTINYILDIZ KOLEJİ #nevşehir belediyesi kitap fuarı
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