Altınyıldız Liselerinde Hedef Daha Başarılı Olmak!

Üniversite sınavları şampiyonlarının koleji Altınyıldız Koleji, öğrencilerinin daha başarılı olması için her türlü tedbiri alıyor.

Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi 9.Sınıfların uyum eğitimi yapılırken 10, 11. ve 12. sınıf öğrencilerine Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Özkan KILINÇ yaptığı konuşmada etüt sistemi, denemeler, yazılı sınav uygulamaları, okuma saatleri, kitap okumanın önemi, ders çalışma yöntemi, sosyal faaliyetler ve okul kuralları hakkında bilgi verdi.

Bununla beraber okul zümre başkanları öğrencilere kendi branşlarında derse nasıl çalışmaları ve eğitim öğretim süresi içerisinde nelere dikkat etmeleri gerektiği hususunda ayrı ayrı bilgiler verdiler.

Eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.