Altınyıldız Liselerinde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Heyecanı

Özel Altınyıldız Fen-Anadolu Liselerinde 2019-2020 Eğitim öğretim yılı toplantıları büyük bir coşku ve heyecanla devam ediyor.

1.Veli toplantıları kapsamında,9.sınıflar 3 Eylül 2019 Salı günü saat 17.30’ da, 10.sınıflar 4 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 17.30’ da toplantıları gerçekleştirildi.

11.sınıflar veli toplantısı 5 Eylül 2019 Perşembe günü saat 17.30’da, 12.sınıflar 6 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.30 da yapılacaktır.

Okul müdürü Özkan KILINÇ’ın bilgilendirme konuşmasının ardından, zümre başkanları tarafından öğretmenler velilerle tanıtıldı. Öğretmenler, dersleri ve uygulamaları hakkında bilgiler verdi.

Veliler toplantı sonrası ders – yardımcı kitap, defter ve kıyafetlerini okulumuzdan temin etmektedir.

Her yıl üniversite sınavlarında Nevşehir 1.liklerini ve Türkiye derecelerini kazanarak büyük başarılara imza atan Altınyıldız Liseleri Türkiye’nin en seçkin liseleri arasında yer almaktadır.

2019 Üniversite sınavlarında Nevşehir 1.’liklerini ve Türkiye derecelerini kazanan Altınyıldızlılar 2020 yılında da başarı geleneğini devam ettirecektir.

Yeni öğretim yılının sağlıklı, başarılı, hayırlı uğurlu olmasını dileriz.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2019, 11:20