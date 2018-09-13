Altınyıldız Liselerinde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Heyecanı

2018 Üniversite Sınavlarında Nevşehir birinciliklerini kazanarak Türkiye’nin en başarılı okulları arasında yer alan Altınyıldız Koleji, yerleştirme sonuçlarında öğrencilerine Türkiye’nin en gözde Üniversitelerini kazandırarak Nevşehir’in eğitimde bir kez daha gururu olmuştu.

Altınyıldız Liselerinde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Heyecanı
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Nevşehir’in en güçlü öğretmen kadrolarından birisine sahip olan Altınyıldız’da yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları 1 ay önce başlayan yaz kurslarıyla başlamıştı.

Yeni eğitim öğretim yılında yine yeni başarılar hedefleyen Altınyıldız Liseleri her yıl başarı çıtasını daha da yukarılara taşıyor.

Veli toplantılarını ve uyum programlarını 13.09.2018 tarihi itibariyle tamamlayan Altınyıldız Liseliler, ders – yardımcı kitap, defter ve kıyafetlerini okullarından temin ediyorlar.

‘Eğitimde Kalite Altınyıldız’dır sloganını şiar edinen Altınyıldız Eğitim Kurumları Anasınıfından Üniversiteye Kaliteli Eğitimin öncülüğü misyonunu devam ettiriyor.

2018-2019 öğretim yılında tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarılar dileriz.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2018, 16:54
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