Altınyıldız Liselerinde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Heyecanı

Nevşehir’in en güçlü öğretmen kadrolarından birisine sahip olan Altınyıldız’da yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları 1 ay önce başlayan yaz kurslarıyla başlamıştı.

Yeni eğitim öğretim yılında yine yeni başarılar hedefleyen Altınyıldız Liseleri her yıl başarı çıtasını daha da yukarılara taşıyor.

Veli toplantılarını ve uyum programlarını 13.09.2018 tarihi itibariyle tamamlayan Altınyıldız Liseliler, ders – yardımcı kitap, defter ve kıyafetlerini okullarından temin ediyorlar.

‘Eğitimde Kalite Altınyıldız’dır sloganını şiar edinen Altınyıldız Eğitim Kurumları Anasınıfından Üniversiteye Kaliteli Eğitimin öncülüğü misyonunu devam ettiriyor.

2018-2019 öğretim yılında tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarılar dileriz.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2018, 16:54