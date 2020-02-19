Altınyıldız Kreş ve Anaokulundan Deprem Bölgesine Anlamlı Yardım!

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin yaralarını sarmak, toplumsal duyarlılığı artırmak için Altınyıldız Kreş ve Anaokulu tarafından deprem bölgesindeki anaokullarına yardım kampanyası düzenlendi.

Veliler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından temin edilen kırtasiye, oyuncak ve çocuk kıyafetleri Elazığ Küçük Adımlar Anaokulu’na gönderildi.

Yardım kampanyasında toplanan malzemeler ve gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Altınyıldız Kreş ve Anaokulu ailesine teşekkür ederiz.