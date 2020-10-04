Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda Sonbahar Etkinlikleri

Yapraklar dökülüyor usul usul !

Sonbaharda değişimler yeni başlangıçtır.

Bir sonbahar daha geldi, ıslanmak için yağmurlar, toplamak için yapraklar, kirlenmek için çamurlar var. Tüm çocuklara iyi oyunlar…. Mevsimlerden sonbahardayız.

Hoşgeldin yağmur, toprak kokusu, Hoşgeldin Sonbahar…

Okulun açılışı yeniden başladık güzel gülücüklerle, cıvıl cıvıl seslerle coşkuyla ve biz sonbaharı çocuklarımızla tanıyıp, şarkılar söylüyoruz. Sonbahar bizim için şenlik, o kabağın görünüşü, kurumuş biber, patlıcan, domates değişmiş görüntüleri, biz durur muyuz dökülen yaprağa biz ağız, bir burun ve değişik gözler yaparız.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda mutlu çocuklar olarak yetiştirdiğimiz nesiller, keşfederek öğreniyor.