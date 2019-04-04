Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda Hami Projesinde Sevgi ve Arkadaşlık Kazanıyor

Altınyıldız Anaokulu ve Kreş öğrencileri Hami projesi kapsamında okulumuza misafir olan 50. yıl Anaokulu öğrenci arkadaşlarını Türk misafir severliği ile kapıda karşılayarak okullarında ağırladılar.

Satranç öğretmenimiz tarafından hamleleri pekiştiren etkinlik yapıldı. Jimnastik dersi ile fiziksel aktiviteler ve oyunlar oynayarak eğlenen öğrencilerimiz, İngilizce dersinde İngilizce şarkı ve oyunlarla yeni kelime ve oyun öğrenmenin heyecanını birlikte yaşadılar. Seramik atölyesinde kil ile birbirinden farklı ürünler yaptılar. Dolu dolu bir etkinlik planıyla İlköğretim Kurumumuzda Kodlama dersliğine katılan misafirlerimiz eğlenceli anlar yaşadılar.

Altınyıldız ve 50. Yıl Anaokulu öğrencileri eğlenerek, öğrenerek sevgi ve dostluk kardeşlik duygularını yaşadılar.

Altınyıldız mutlu çocukların okulu.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 16:51