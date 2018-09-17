Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Yeni Ders Yılına coşkuyla başladı

Bölgemizin ve Nevşehir'in en büyük, en modern, en kaliteli ve en çok tercih edilen Kreş ve Anaokulu olan Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda 2018-2019 Eğitim öğretim yılı uyum programları, yüzme etkinlikleri ve veli toplantıları Ağustos ve Eylül aylarında yapılmıştı.

Anaokulu Müdürü Hülya ÇETE; 2018-2019 Eğitim öğretim yılının okulumuza, öğretmen, öğrenci ve velilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı – uğurlu olmasını dileyerek sağlıklı, mutlu ve başarılı bir öğretim yılı geçmesi temennisinde bulundu.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğretmenleri; Şengül Kurt, Ş. Merve Yandakcı, Nesli Erez, Gülsinem Dere, Şenay Özlü, Merve İnce, Rabia Ünal, Ebru Yaprak Uludağ, Büşra Önal, Selin Bostancı, Büşra Ünal, Nalân Uçar, Ayşe Şevval Yandakcı, İsmail Işık, Kübra Ekici, Ekrem Kürekli yeni eğitim öğretim yılının hayırlı, uğurlu olmasını dilediler.

400 Öğrenci kapasitesinde olan Altınyıldız okul öncesi tesislerinde; Spor salonu, cep sinema, teknoloji sınıfları, montessori sınıfları, uygulama mutfakları, dev oyun salonları, 2000 m2 bahçe ve açık-kapalı oyun alanları, halı saha, sera, trambolin bulunmaktadır.

Kapalı ısıtmalı yüzme havuzundan da yararlanan Altınyıldız Anaokulu ve Kreş öğrencileri, tecrübeli ve başarılı öğretmen kadrosuna emanet edilmektedir.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu olarak bizlere inanıp güvenerek bizimle birlikte olan tüm velilerimize, öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Yeni eğitim öğretim yılına birçok yenilikle giren Altınyıldız Okul Öncesi Eğitim Kurumları, bugün olduğu gibi gelecekte yeni Lise Giriş Sınavları ve Üniversite Sınavları şampiyonlarını yetiştirecektir.

Mutlu Çocukların Okulu, Altınyıldız Kreş ve Anaokulu.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018, 16:13