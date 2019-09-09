Altınyıldız Kreş ve Anaokulu'nda Heyecan Başladı

Her dönem olduğu gibi kalbi sevgi dolu eğitim kadromuzla iş başındayız. Öğrencilerimizin yüreklerindeki heyecanla yeni eğitim öğretim yılını karşıladık.

Eğitim, sevgi, saygı ve eğlence dolu yeni bir yıl bizi beklemekte. Balonlarla süslenen Altınyıldız Kreş ve Anaokulu’nda öğrenciler süprizlerle karşılandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan ilköğretim haftası programımızın ardından palyaçolar eşliğinde eğlenerek günümüzü tamamladık.

Önceki seneye göre artan öğrenci sayımız güçlü kadromuz ve her yaş grubuna özel sınıflarımızla yeni döneme başlama heyecanını yaşıyoruz.

Kayıtlarımıza yoğun ilgi göstererek yine bizleri seçen sevgili velilerimize teşekkür ederiz.

Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu olarak Nevşehir’in en çok tercih edilen kurumu olmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz.

Mutlu çocukların okulu Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu.