Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Gezerek, Gözlemleyerek, Eğlenerek Öğrenmeye Devam Ediyor

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu yaz okulu öğrencileri her gün yeni bir etkinlikle eğlenmeye devam ediyor.
MÜZE GEZİSİ
Ziyaretimizde yüzyıllar öncesinde yaşamış olan insanların hayatları ekonomik toplumsal ve dini yaşayışlarını müze personelimiz bizlere anlattı.
Müze personelimiz tarihimizin kıymetli parçalarını anlatırken bizlerde sikkeleri, mezar taşlarını, küpleri, kandilleri, yöresel kıyafetleri, dokuma halı ve kilimleri, tarım araçlarını inceleme fırsatı bulduk.
Çocuklarımız tarihe dönük meraklarını sorularıyla gidermiş olduk. Bir an bile olsa çocuklarımızı geçmişe taşımayı başardık. Çok eski tarihlere ait eserlerin korunmasını ve günümüze kadar ulaşmasını sağladığı ve gezi boyunca bizlerle ilgilendiği için müze yetkililerine teşekkür ederiz.
EĞİTİM MÜZESİ
KÜTÜPHANE GEZİSİ
Başka bir ziyeretimizde de çocuklarımızı bugün kitap yuvasına götürdük. Kitapların ne kadar değerli olduğunu yaşamları boyunca yanlarından ayırmamaları gereken birer mücevher olduğunu kütüphane görevlimiz bizlere anlattı. Çocuklarımızı kitap kokusu ile baş başa bıraktık.
İl Halk Kütüphanesi okuma salonununu dolduran Altınyıldızlılar, okuyan, gelişerek büyüyen nesillerin ülkemize büyük katkılar sağlayacağını zihinlerine işleyerek mutlu bir şekilde ziyaretleri tamamladılar.
Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 08:47