Altınyıldız Kreş Ve Anaokulu Etkinlikleri Büyük Beğeni Topluyor

"Üreten ve mutlu çocuklarla el ele sloganıyla NİSSARA VE FORUM KAPADOKYA AVM'de atölye çalışmaları gerçekleştiren Altınyıldızlılar, çocuklara bayram tadında saatler yaşattı.

Radyo MEGA ve Radyo KAPADOKYA'da çeşitli programlara katılan Altınyıldız Kreş ve Anaokulu yönetici ve öğretmenleri eğitim programları hakkında bilgiler verdiler.

Türkiye'nin en kaliteli eğitim kurumları arasında yer alan Altınyıldız'ın Lise Giriş Sınavları ve Üniversite sınavlarındaki başarılarının temelini oluşturan Altınyıldız Kreş ve Anaokulu 2018-2019 öğretim yılı kayıtları büyük ilgi görüyor.

Hayvanat bahçesi, trafik pisti,serası,uygulama sınıfları ,3 katlı tam donanımlı binası ve tecrübeli kadrosu ile Nevşehirli öğrencilere kaliteli okul öncesi eğitim hizmeti vermeye devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2018, 10:57