Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Dünya Çocuk Hakları Gününü Kutladı

Nevşehir Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu “Aklın ve bilimin ışığında Türkiye'nin geleceğini yetiştiriyoruz.”

Bugün Dünya Çocuk Hakları günü. Çocuk hakları, hem kanunen hem ahlaki olarak dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavramdır.

Çocuklarımızda farkındalık oluşturabilme adına etkinliklerimiz yapıldı. Öğrencilerimizin birlikte bize sundukları pankartlarla dünya çocuklarının seslerini duyurdular. Kocaman kocaman yürekli yıldızlara teşekkür ederiz.

“Her çocuk umuttur, sevgidir, ülkenin geleceğidir.” ilkesini gözeterek Nevşehir Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu olarak çocuklarımızı umutla geleceğe hazırlıyoruz.

Mutlu Çocukların Okulu Altınyıldız Kreş ve Anaokulu.