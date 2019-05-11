Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Anneler Günü Kutlaması

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencileri düzenledikleri Anneler Günü etkinliği ile tüm Annelerin Anneler Gününü kutladılar.” Şehit ve gazi Annelerimizin ve tüm Annelerin ellerinden öpüyoruz.”dediler.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencileri, dünyaya getirdiği evlatlarını özveriyle büyüten, iyiye, doğruya, güzele yönlendiren, yaşamları boyunca karşılıksız seven annelerine, bu önemli günü anlamlı kılacak, yüzlerinde bir tebessüm oluşturacak hediyelerini hazırladılar.

Gücüme güç, umuduma umut katan annem, Anneler günün kutlu olsun! Altın yürekleriyle, temiz sevgileriyle mutluluklarını anneleriyle paylaşan Altınyıldızlılar ellerinize sağlık.