Üniversite sınavları şampiyonu Altınyıldız Kolejinde öğrenciler 2019-2020 eğitim-öğretim yılına deneme sınavları, seminer çalışmaları, spor turnuvaları ve konserlerle başladı.

Altınyıldız Koleji Nevşehir'in en başarılı ve en çok tercih edilen özel koleji olarak öğrencilerine çağdaş ve kaliteli eğitim sunmaya devam ediyor.

Birbirinden güzel etkinliklerle yeni ders yılına başlayan Altınyıldız Liseliler geleceğe bir adım önde başlamanın bilincindeler. Yoğun ders tempolarını hiç düşünmeden sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılan öğrencilere son etkinlik son etkinlik ''Altınyıldız Kolejine Hoşgeldiniz Konseri'' oldu.

Altınyıldız Koleji konferans salonunda düzenlenen Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin 9.Sınıf öğrencilerine müzik öğretmeni eşliğinde gerçekleştirdikleri konser büyük ilgi gördü.