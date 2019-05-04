Altınyıldız Kolejinden Üniversite Sınavlarına Hazırlık Provası

Türkiye 4.sü de olduk, daha ne olsun diyen Altınyıldız Koleji 12. Sınıf Öğrencilerinin 2019 Üniversite sınavlarına hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. Üniversite sınavlarında yaşanabilecek ve tüm öğrencilerin başarılarında büyük etkiye sahip olan sınav kaygısını azaltmak amacıyla, öğrencilere üniversite sınav ortamı oluşturulmuş ve kurallar bütünü içerisinde deneme sınavı yapılmıştır.

Tecrübeli ve alanında uzman öğretmen kadrosuyla, her yıl üniversite sınavlarında il ve Türkiye dereceleri çıkaran Altınyıldızlı Liseliler, 2019 üniversite sınavlarında Nevşehir ve Türkiye başarılarını artırmayı hedeflemektedirler.

2018 YKS TÜRKİYE 87.si NEVŞEHİR 1.,2.,3.'sü

2018 YKS TÜRKİYE 556.sı

2019 Milli Savunma Üniversitesi TÜRKİYE 4.sü;

ve daha nice dereceleri elde eden üniversite sınavları şampiyon okulu Altınyıldız Koleji öğrencilerimiz: ''Bu başarıları ve gelecekte kazanacağımız tüm başarıları Nevşehir halkına hediye ediyoruz.'' demişlerdir.

Öğrencilerimizi yetiştiren ailelerimize, idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2019, 09:00