Altınyıldız Kolejinden Kandil Mesajı

Altınyıldız Kolejinden Kandil Mesajı
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Altınyıldız Koleji olarak tüm İslam Âlemi’nin mübarek Kadir Gecesini kutlar, bu mümtaz gecenin insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesine vesile olmasını dileriz.




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