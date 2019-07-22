Altınyıldız Kolejinde Yetiştiler, Avrupa Şampiyonu Oldular!

Altinyıldız Kolejinin ve Türk Milli Takımının gururu ,Altınyıldız Koleji Anadolu Lisesi 2019 yılı mezunlarından ,

MURAT YALÇINKAYA 3 bin metre AVRUPA BİRİNCİSİ ve

AYETULLAH ASLANHAN AVRUPA İKİNCİSİ oldu.

2019 ÜNİVERSİTE SINAVLARI ŞAMPİYONU Altinyıldız Kolejliler,21.07.2019 tarihinde yapılan Avrupa Şampiyonasında kazanılan Altın ve Gümüş madalyalarla Nevşehir’in,Türkiye’nin gururu oldular.

Murat Yalçınkaya’dan muhteşem atak ve altın madalya!

İsveç'in Boras kentinde devam eden Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 3000 metre su engelli finalinde mücadele eden Murat Yalçınkaya, son bölümde yaptığı muhteşem atakla 8:58.20'lik dereceye imza atarak Avrupa şampiyonu oldu.

AYETULLAH 5000’DE AVRUPA İKİNCİSİ!

Son günde yapılan erkekler 5000 metre finalinde Türkiye’den üç atlet yarıştı. Şiddetini artıran bir sağanak altında koşulan yarışta Ayetullah Aslanhan, en iyi derecesini tam sekiz saniye geliştirerek gümüş madalya kazandı.

Aslanhan, birinciliği alan İspanyol Aaron Las Heras’ın arkasında 14:05.01’lik PB (kişisel en iyi) derecesiyle ikinci sırada finiş gördü.

Öğrencilerimizi ve yetişmelerinde emekleri geçen herkesi tebrik ediyoruz.

Her gün yeni bir başarı haberi ile güçlü Türkiye’nin yapı taşlarına bir yenisini ekleyen Altınyıldız Kolejini kutlarız.