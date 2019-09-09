Altınyıldız Kolejinde Yeni Eğitim Öğretim Yılı Coşkuyla Başladı

Altınyıldız Koleji Liselerinde yapılan program Şehitlerimiz için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi ile başladı.

Düzenlenen programa Özel Altınyıldız Eğitim Kurumları Genel Müdürü Serhat İĞDECİ, Lise Müdürü Özkan KILINÇ, yöneticiler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Altınyıldız Koleji öğrencisi Baturalp İNAN ve Yağmur Açıkyörük” Öğütler ve Vatan Destanı “şiirlerini seslendirdi.

Öğrenciler adına 2019 mezunlarından Üniversite Sınavı Sayısal Nevşehir Birincisi,İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Korhan ARIKAN’ın konuşmasının ardından Müdür Yardımcısı Türkan YAVUZ bir konuşma yaparak yeni eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Özel Altınyıldız Liselerini derece ile kazanan öğrenciler ödüllendirildi.

Kimya Zümre Başkanı Mehmet ARSLAN tarafından 2019-2020 öğretim yılı ilk dersi verildi. İlk dersinin ardından öğrenciler sınıflarında yeni eğitim öğretim yılının derslerine coşkuyla başladı.

2019-2020 Öğretim Yılı Altınyıldız Liseleri Açılış Programı sunumu

Altınyıldız Koleji Liselerinde yapılan program Şehitlerimiz için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi ile başladı.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında sizlerle birlikte olmanın, Türkiye’nin aydınlık geleceği olan çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirecek değerli öğretmelerimizle ve ülkenin geleceği gençlerimizle birlikteliğin farklı heyecanı ve gururu içinde sizleri saygıyla selamlıyorum. Bu duygular içinde Altınyıldız Koleji ailesine bu öğretim yılında katılan öğrencilerimize ve velilerimize “ Hoş geldiniz!” diyorum.

Yeni Öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize sağlık, başarı ve huzur getirmesini diliyorum.

“Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

Işık ışık,dalga dalga bayrağım!

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Özel Altınyıldız Koleji öğrencisi “ Baturalp İNAN,” Öğütler ” metnini okudu.

Büyük Önder Atatürk ve ebediyete intikal etmiş olan bütün Şehitlerimizin, gazilerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Saygı duruşunun ardında İstiklal Marşımız okundu.

Sevgiyi mihver alıp, alın teri ve özveriyi çağdaş eğitim yöntemleriyle birleştirerek Türkiye’nin Örnek Okulu sıfatını gururla taşıyan Altınyıldız Eğitim Kurumlarımız, her öğretim yılında eğitimin öncüsü olma misyonunu bir kez daha perçinlemiş ve bizlere haklı bir gurur yaşatmıştır.

Atatürk’ün: “Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar” özdeyişini şiar edinen Altınyıldız Eğitim Kurumlarında uygulanan özverili, planlı ve disiplinli ekip çalışmaları 22 yıldır öğrencilerimizi başarıdan başarıya koşturmaktadır.

Bilgili, kültürlü ve donanımlı yetişen öğrencilerimiz geleceğe güvenle yürümektedir.

2019 Üniversite Sınavlarında her yıl olduğu gibi Nevşehir’deki tüm birincilikleri Altınyıldız Liseliler kazanmıştır.

2019 ÜNİVERSİTE SINAVLARI TÜRKİYE 78.Sİ VE NEVŞEHİR 1. Sİ YİNE ALTINYILDIZ KOLEJİ ÖĞRENCİSİ OLMUŞTUR.

ÜNİVERSİTE SINAVLARI ŞAMPİYONU ALTINYILDIZ FEN VE ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ,

2019 ÜNİVERSİTE SINAVLARINDA TAM 6 ALANDA NEVŞEHİR 1.Sİ,

6 ALANDA NEVŞEHİR 2.Sİ VE 2 ALANDA NEVŞEHİR 3.SÜ OLMUŞ,

TÜRKİYE’DE İLK 78,89,462,564,603,615,639,696,768,914,922,950,985 VE DAHA NİCE DERECELERİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ GURURUMUZ OLMUŞTUR .

2019 Üniversite Yerleştirme sonuçlarına göre Altınyıldız Koleji öğrencilerinden 144 ‘ü daha Üniversiteli oldu.

Mezun verdiğimiz 18 yılda 129 u Tıp Fakültesi olmak üzere toplam 1403 öğrencimizi Türkiye’nin en seçkin Üniversitelerine yerleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

İşte 2019 Üniversite Sınavı Şampiyonlarımızdan Nevşehir 1.si, Türkiye 462.si olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan öğrencimiz Korhan ARIKAN aramızda.

öğrencimizi kutluyor, alkışlarınızla Korhan ARIKAN’ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.

KONUŞMA: Korhan ARIKAN

Sayın Genel Müdürüm,

Sayın Müdürüm;

Sayın Müdür Yardımcılarım;

Değerli Öğretmenlerim ve Sevgili Arkadaşlar;

Ben Korhan Arıkan ;bu okulda büyük değerler biriktirmiş,kıymetli bir aile içinde yetişmiş,çok çalışmış ve çalıştırılmış neyin ne olduğunun farkına varmış,bu okulun diğerlerinden farkını görmüş ve sonunda istediklerini elde etmiş,mezun bir öğrenci olarak sizlere sesleniyorum.

Hep ileriye devam gerektiğini ve daha büyük zorluklarla karşılaşacağımı biliyorum ama yılmıyorum, yılmayacağım ve bugüne kadar da yılmadım,siz de yılmayın.

2019 MSÜ giriş sınavında Türkiye 4.sü ve 2019 Üniversite Sınavlarında sayısal Türkiye 462.si, Sayısal Nevşehir 1.si, Eşit ağırlık Nevşehir 2.si olup Çapa Tıp Fakültesini kazanmış biri olarak karşınızdayım . Bizden önceki büyüklerimiz nasıl ki bu okulun değerini bilerek buraya geldiler ve en iyi dereceleri elde ettilerse bizlerde aynı kazanımlarla Türkiye’de ve Nevşehir’de en iyi sonuçları elde ettik. Sizlerin de bu gururu yaşayacağından ve daha iyi başarılar elde edeceğinden kuşkum yok çünkü emin ellerdesiniz, Altınyıldız Kolejindesiniz.

Hep ileriye bakacağım demiştim ama şöyle bir geriye baktığımda kendimi üzgün hissediyorum. Birlikte olduğum arkadaşlarımdan,her zaman yanımda olan öğretmenlerimden ve sıcacık bir yuva olarak gördüğüm okulumdan ayrılıyorum ve üzülüyorum ama biliyorum ki burada ailemden başka bir ailem daha var.Ne zaman gelsem bana güleryüz gösterilecek ve ilgiyle karşılanacağım.Bunu bilerek buradaki insanların büyüklüğünü görerek buradan ayrılmak gurur verici.Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor,ellerinden öpüyorum.

Sevgili arkadaşlar her şeyin bilincinde olun.Burada çalışmalarınızın destekleneceğini,her doğru davranışınız takdir edileceğini ve sonunda kazananın siz olacağını unutmayın.Başarının gelenek olduğu bir okulda yer alıyorsunuz sadece farkında olun ve yapmanız gerekenleri yapın,her şey kendiliğinden olacaktır.Umudun ve azmin olmadığı her bıçak körlenirmiş siz istemezseniz en uygun yer bile faydalı olamaz.Sevgilerimle.

Korhan ARIKAN

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

Başarılı ve istikrarlı yönetimiyle, çağdaş eğitim anlayışıyla, sürekli başarıyı ve Kaliteyi ilke edinen Altınyıldız Eğitim Kurumları, eğitimde ekol bir kurum haline gelmiştir.

Başarıları, imkânları ve her geçen gün daha da gelişen okul kampusuyla Altınyıldız Koleji eğitimde Türkiye’nin parlayan yıldızı olmuştur.

Özel Altınyıldız Koleji Müdür Yardımcısı Türkan Yavuz konuşmalarını yaptı.

“Saygıdeğer Genel Müdürüm,Okul Müdürüm, Yöneticilerim,

Değerli meslektaşlarım, Geleceğimizin mimarı sevgili öğrencilerim, kıymetli misafirler hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. 2019-2020 eğitim öğretim yılına başladığımız bugün yeni bir başlangıcın coşkusunu hep birlikte paylaşıyoruz.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseleri Türkiye’nin en başarılı liseleri arasında yer alıyor. Yıllardır başarı çizgimizi daha da yukarılara taşıyoruz. Hemen hemen her gün ulusal ya da uluslar arası bir başarı daha kazanmanın onurunu yaşıyoruz.



Gelecekte daha güçlü olmamızın yolunun daha çok çalışmak ve daha iyi eğitimle gençlerimizi donatmaktan geçtiği gerçeğinin bilinciyle eğitim –öğretim çalışmalarını sürdürüyoruz.



İşte Biz Altınyıldız Eğitim Kurumları olarak, yıllardır yetiştirdiğimiz binlerce donanımlı gencimizle Türkiye’nin geleceğine yön veriyoruz.



Altınyıldızlılar olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz.



Bilimde, sporda, kültürde ve sanatta devletimizin, milletimizin gurur duyduğu gençlerimiz, vatanını, milletini, bayrağını, devletini, inançlarını ve kutsal değerlerini her şeyin üzerinde tutmaktadır.



Onların omuzları üzerinde yükselen güçlü Türkiye’nin yapı taşlarını biz yetiştiriyoruz.

Kuruluşunun 22.yılını kutlayan Altınyıldız Eğitim Kurumları Nevşehir’e her yıl büyük onurlar yaşatıyor. Türkiye’deki her okulun rüyalarını süsleyen başarıları birer birer Altınyıldızlılar gerçekleştiriyor.

İdealleriniz ve başarı için sizden önceki abla ve ağabeyleriniz gibi çok çalışınız. Okulunuzu, öğretmenlerinizi, arkadaşlarınızı çok seviniz. Sizi geleceğe hazırlayan iyi niyetli çabaları boşa çıkarmayınız. Öğretmenleriniz tüm yaşamınıza yön veren ve tüm yaşamınızı etkileyen geleceğinizin mimarlarıdır. Öğretmenleriniz sizin içinizdeki cevheri ortaya çıkarmak için çaba harcamaktadırlar.

Okulumuzun amacı size sadece bilgi vermek değil; aynı zamanda sizleri eğitmek ve geleceğe hazırlamaktır.

Özel Altınyıldız Koleji her yıl olduğu gibi 2019 üniversite yerleştirme sonuçların da da ilklere imzasını atmıştır. Türkiye derecelerinin 78,89,584 ve nice dereceleri öğrencilerimiz kazanmıştır.

Altınyıldızlı öğrenciler; Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinde eğitimlerini tamamlamakla birlikte mezun olduktan sonra da Altınyıldızla bağlarını sürdürmekte ve eğitim gören öğrencilerimize sahip oldukları tecrübeleri ile destek vererek, geleceklerini planlamada yanlarında olmaktadırlar.

Türk Milli Eğitimine ve Nevşehir’e Özel Altınyıldız Eğitim Kurumlarını hizmete sunarak, yenilikleri takip eden, çağdaş dünya ile yarışan, teknolojik alt yapı ve eğitimin duayeni olan kendini sürekli geliştiren öğretim kadrosu ve yöneticileri kazandıran başta kurucularımıza, yönetim kurulumuza kendim, meslektaşlarım ve öğrencilerim adına teşekkürlerimi sunarım.

Sizleri iyi yetişmiş birer fert olarak modern bilime dayalı bilgi üreten ve bu bilgileri gelişen teknoloji ile ekonomik yararlılığa çeviren, öz güveni yüksek bireyler olarak görmekten onur duyacağız.

Ülkemizin geleceği, geleceğimizin güvencesi siz sevgili öğrencilerimiz, Bütün bu amaçlarımıza ulaşabilmenin yolu, ulu önder Atatürk’ün dediği gibi “TEK BİR ŞEYE İHTİYACIMIZ VARDIR, ÇALIŞKAN OLMAK”!

Bu duygularla, 2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, tüm ülkemize hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum. Saygılarımla.” Türkan YAVUZ – Müdür Yardımcısı

2019 Üniversite Sınavında Nevşehir tarihinin en başarılı sonuçlarından birisine imza atarak öğrencilerine, 13 Tıp, 46 Mühendislik-Mimarlık, 8Hukuk, 6 Diş

Hekimliği, 2 Eczacılık, 15 Eğitim Fakültesi, 26 Sağlık Bilimleri, 28 İşletme ve diğer

fakülteleri kazandıran Altınyıldız Kolejini kutluyoruz.

2019 Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre öğrencilerimizden bazılarının yerleştiği yerler şu şekildedir;

ALTINYILDIZ LİSELERİ 2019 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI SIRA ADI-SOYADI YERLEŞTİĞİ OKULU BÖLÜM 1 MEHMET EMİN ÖZDEMİR GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ(FRANSIZCA) 2 KORHAN ARIKAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (ÇAPA) 3 MUHAMMED EREN VELİOĞLU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (İNGİLİZCE) 4 OĞUZHAN ÖMER TAŞKIN ODTÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(İNGİLİZCE) 5 MELİKE SELAMET ODTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6 MUHAMMED ALPEREN ALTUNTAŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 7 TOLGA MUMYAPAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 8 FEYZA BETÜL SÜMER ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 9 OĞUZ KOLUKISA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 10 DİLAN BOZ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ( BURSLU) 11 İLKAY KOÇ ODTÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ(İNGİLİZCE) 12 İBRAHİM BALLI ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 13 MEHMET TARIK ELÖNÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 14 SELİNAY ÜNLÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 15 SUDE TAŞAR SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 16 GÖKSU GÖKTAŞ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 17 SERKAN ERDOĞAN DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 18 GÖKÇE NUR BUDAK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 19 BAŞAK ÇELEBİ ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 20 AYŞE SUDE SAĞCAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 21 SİNAN UÇAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 22 BİLGE FARSAK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 23 ŞERİFE EKER KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 24 SENA UZGÖREN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 25 ELİF NUR POLATÇELİK ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 26 EDA ARSLAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 27 AHMET SEVİNÇ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 28 ZEHRA ÖZSOY ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 29 MELİH KIZILKAYA YALOVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 30 AYNUR TAŞDEMİR UFUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 31 İNCİ ÖNER FATİH SULTAN MEHMET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ(BURSLU) 32 OĞUZHAN BAHAT KONYA KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 33 NUREFSA AĞIR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 34 KÜBRA TUTKUN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 35 HAMDİ ERKİN SAVRAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ 36 YAVUZ SELİM TUNÇYÜREK ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(İNGİLİZCE) 37 SERDAR KAFALI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(İNGİLİZCE) 38 ALİ ALTUNTAŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ(İNGİLİZCE) 39 BİLGE SENA KORKMAZ ODTÜ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE) 40 SERHAN ARSLANER ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ 41 BENGÜSU KILIÇ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ 42 MEHMED KAMİL DEMİRTAŞ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 43 AHMET MUSA ÖRDEK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 44 ALİ KAAN İŞERİO İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 45 BARIŞ ÖZEL CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 46 AHMET KEREM KURUOĞLU ÖMER HALİS DEMİR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 47 MEHMET BERK GÜNEŞ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ PİLOTAJ (İNGİLİZCE) 48 BERKAY AKTUĞ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ(İNGİLİZCE) 49 NECMİ SEHA CANTEKİN ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ(İNGİLİZCE) 50 KEREM ALPEREN KARACA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

ve daha nice fakülteleri öğrencilerimiz kazanmıştır

2019 yılında Altınyıldızlı öğrencilerin kazandığı başarılı sonuçlar, hem ilimizin, hem

bölgemizin hem de Türkiye genelinde en iyi sonuçlardan birisidir.

Altınyıldız Eğitim Kurumları 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bilimsel, sportif ve kültürel alanlarda birçok başarılar kazanmıştır.

Satranç, Futsal, Futbol, Hentbol, Voleybol, Besketbol, Taekwondo, Atletizm Kız ve Erkek Takımlarımız Nevşehir Bölge, Türkiye Birincilikleri ve Dünya derecelerini kazanmıştır.

TÜBİTAK ve Uluslar Bilim Yarışmalarında Bölge Finalistliği kazanıldı.

Emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyoruz.

Sevgili öğrenciler,

Altınyıldız Eğitim Kurumlarında en iyi öğretmen kadrosuyla, en güzel okul

kampusunda İnşallah 2019-2020 öğretim yılında muhteşem başarılara yenilerini

ekleyeceğiz.

Altınyıldız Fen Lisesi öğrencilerinden Yağmur Açıkyörük ‘ü Vatan Dsstanı adlı

şiirini okumak üzere davet ediyorum.

ŞİİR- Yağmur AÇIKYÖRÜK

ÖDÜL TÖRENİ

Her yıl kazandığımız muhteşem başarılarla kitlesel ve bireysel sonuçlarda

Türkiye’nin en başarılı, en seçkin liseleri arasında yer almanın onurunu yaşıyoruz.

2019 Öğretim yılı 9.sınıflarımızdan LGS sınavlarında en yüksek puanları alan şampiyon öğrencilerimize ödülleri verilecektir.

Okullarımızı ilk derecelerde kazananlar ile en yüksek puanı alan öğrencilerimizi plaketlerini Özel Altınyıldız Eğitim Kurumları Genel Müdürü Serhat İĞDECİ, Lise Müdürü Özkan KILINÇ, yöneticiler, öğretmenler tarafından verildi.

PLAKET ALAN ÖĞRENCİLER

Furkan Eren, Faruk Bora Güvenkaya, Özlem Aydoğdu, Arda Coşkun, Özgü Özkan, Zeynep Oral , Efe Kahveci, Eda Bülbül, Emirhan Usta, Arda Albayrak, Mehmet Efe Dağtaş, Elif Ebrar Küçüköner, Tayyip Arda Tekinarslan, Sıla Solmaz, Melisa Keltepe, Berat Buğra Yarar, Burak Mete Adıyaman, Mehtap Doğa Kılıç

Lise öğrenimlerine başlayan tüm öğrencilere başarılar diliyoruz.

Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi kutluyoruz.

Biz; kurucularımızla, yöneticilerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, velileri

mizle, personelimizle ve yaptığımız çalışmalarımızla ”zirve okul” olmayı “Türkiye’nin

Örnek Okulu”olmayı hak ediyoruz.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının ilk dersini

Kimya Zümre Başkanımız Mehmet ARSLAN vermiştir.

SAYIN GENEL MÜDÜRÜM,

SAYIN MÜDÜRÜM,

Değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler;

Yeni öğretim yılının hepimiz adına başarılı geçmesi dileğiyle sizleri saygıyla selamlıyorum.

Bugün yeni bir öğretim yılına başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Aramıza yeni katılan 9.sınıf öğrencilerimize bu vesile ile öncelikle hoş geldiniz diyorum.

Okul, hayatımızın en önemli dönemlerinden biridir. Özel Altınyıldız Koleji olarak bu dönemin hem akademik hem de sosyal anlamda başarılı geçmesi en büyük hedefimiz ve ilkemizdir. Unutmayın, okul sadece bireyin hayat standartlarını yükseltecek ve iyi bir meslek sahibi yapacak bilgi ve beceri vermekle kalmaz,aynı zamanda toplumların yapılarının,insan ilişkilerinin nasıl olacağının,bireysel ve toplumsal sorumlulukların neler olacağının hizmet ettiği toplumun maddi ve manevi değerlerini de öğrencilere aktarır ve davranış haline getirir.

“Türkiye’nin Örnek Okulu” olan Özel Altınyıldız Koleji’nde başarı bir gelenektir ve tüm başarılarımız geleceğimize yön verir.Bize göre öğrenci;vatana,millete bağlı,toplumsal sorumluluklarını yerine getiren,milli ve manevi tüm değerlere saygılı ve girdiği tüm sınavlarda da başarılı olandır.Ulu Önder M.Kemal Atatürk’ün de dediği gibi siz geleceği inşa edecek bireylersiniz ve biz size çok ama çok güveniyoruz.YKS başarıları ile proje yarışmalarındaki özverili çalışmaları ve sosyal faaliyetlerdeki güveni ile Nevşehir’in ve Türkiye’nin gözde okullarından olan Altınyıldız Koleji olarak her zaman yanınızdayız.

Sevgili öğrenciler, gündelik hayatta karşılaştığımız küçük yada büyük kişisel sorunlar büyük başarıların önünde engel değildir, istersek her şeyin en güzelini başarabiliriz. Önemli olan arzulu, sabırlı ve inançlı olmaktır.

Hepinizin yeni öğretim yılını tekrar kutlar, hepinize başarılar dilerim.

Saygılarımla…

Mehmet ARSLAN

Kimya Zümre Başkan

Yeni eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diliyor ve Türkiye’nin en

başarılı okulları arasında yer alan Altınyıldız Eğitim Kurumlarının başarılarının

devamını temenni ediyoruz.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2019, 12:45