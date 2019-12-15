Altınyıldız Kolejinde Veli Buluşmaları Devam Ediyor

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesinde veli buluşmaları etkinlikleri kapsamında öğretmenler, öğrenci velileriyle bir araya gelerek öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıyor.

Altınyıldız koleji yöneticileri;

” Eğitimde " Türkiye’nin Örnek Okuluyuz" 22 yıldır büyük bir özveri ile Nevşehir’in ve Türkiye’nin eğitimde daha iyi seviyelere ulaşması için çalışıyoruz. Kurumlarımızda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, bilimsel projelerde dünya dereceleri kazanırken, lise giriş sınavlarında ve üniversite sınavlarında ilimizin en iyi derecelerini kazanıyor.

LGS’de Türkiye derecesi kazanan öğrencilerimiz Altınyıldız Fen ve Anadolu Liselerini tercih ediyorlar. Nevşehir’in başarısına başarı ekliyoruz.

2019 Üniversite sınavları Nevşehir 1,2. ve 3.sü, Türkiye 78.si,

MSÜ Sınavı Türkiye 4.sü,

Bilim ve spor Olimpiyatlarında Türkiye 1.2.3.4.lüğü, Dünya 2.liği,3.lüğü

ve daha nice dereceleri öğrencilerimiz kazanıyor. İyi bir üniversitenin, başarılı bir geleceğin yolu Altınyıldız Kolejinden geçiyor.

Ulaştığımız başarı düzeyini daha da yukarılara çıkarmak için planlamalar yapıp, öğrencilerimizle, velilerimizle birlikte yeni hedeflere yürüyoruz.”dediler.