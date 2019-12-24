Altınyıldız Kolejinde ''Üniversite Tanıtım Günleri''

Nevşehir Özel Altınyıldız Koleji olarak 1.sini düzenlediğimiz “Üniversite Tanıtım Günleri” etkinliğimiz, İstanbul Aydın Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Mutlu Öğütgen (Yurt Dışı Üniversiteleri Tanıtım Temsilcisi) katılımlarıyla gerçekleşmiştir.

12.,11.,10.,ve 9.sınıf öğrencilerimizin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerimiz üniversiteler ve bölümleri hakkında bilgi sahibi olarak geleceklerine yön vermekte farklı bir tecrübe edinmişlerdir.

Etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen üniversitelerin temsilcilerine okulumuz tarafından plaket takdim edilmiştir.

Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Altınyıldız Koleji Rehber Öğretmenleri Onur İNCE, Yelda ÇELİK, Fatma EKEN’e ve katılım sağlayan üniversitelerimizin temsilcilerine eğitime verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ederiz.