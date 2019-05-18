Altınyıldız Kolejinde Milli Mücadelenin 100. Yılı Törenlerle Kutlandı

Mustafa Kemal’in Samsun’da tutuşturduğu kurtuluş mücadelesinin Anadoluda elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 100.yılında Altınyıldız Koleji Konferans Salonunda coşkulu bir kutlama programı düzenlendi.

Başta büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehirlerimizin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımız okundu. Öğrenciler ve öğretmenler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu, konuşmalar yaptı. Programın sonunda öğrenciler ve öğretmenler türküler ve marşlar söyleyerek Milli Mücadelenin başlangıcının 100.yılını coşkuyla kutladı.

Altınyıldız Fen Lisesi 10.sınıf öğrencisi Yağmur Açıkyörük şiir, Altınyıldız Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencisi Melisa Demir, Gençlik adına konuşma,Altınyıldız Koleji Tarih Öğretmeni Ayçin Bayraktar 19 Mayıs konulu konuşma yaptı.Edebiyat Öğretmeni Gökçen Karataş’ın sunuşu yaptığı programda Müzik öğretmeni Onur Kahraman ve öğrenciler yaptıkları müziklerle programa renk kattılar.

Altınyıldız Koleji olarak diyoruzki;

“Mustafa Kemal’in Samsun’da tutuşturduğu kurtuluş mücadelesinin Anadoluda elden ele gönülden gönüle dolaşmasının 100.yılı. O gün Samsun’da vatansever insanları selamlayan Atatürk’ün taşıdığı duygularla,sizleri selamlıyoruz..

Bugün Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal’in rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır.

19 Mayıs, sadece Türk Milli kurtuluş hareketinin başlayıcı değil, yeni Türk Devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır.

Büyük ve Çağdaş Türk Milletinin 100.yaşıdır 19 Mayıs.

19 Mayıs Gençlik; gençlik gelecek demektir. Türk genci Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyetinin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir.

Sevgili Gençler, Siz, Türk’e İstiklal aşkını veren, Kara Fatmaların,Nene Hatunların,Yalnız Efelerin,siz “ Ya İstiklal Ya Ölüm diyen:Antepli Şahinlerin,Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin,Seyit Onbaşıların, siz tarihi tarih yapan Barbarosların, Ulubatlı Hasanların, Yavuzların,Fatihlerin, Atatürklerin soyundansınız.

Sevgili gençler, unutmayınız ki sizler Atatürk’ün eserlerinin temel taşısınız. Her 19 Mayıs’ta Samsun’dan elden ele Ankara’ya kavuşturulan bayrağımızın rengini siz asil Türk evladının damarlarındaki asil kandan almaktadır.

Atatürk’ümüzü ve silah arkadaşlarını, bu vatan için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla tekrar anıyoruz.

Bayramımız kutlu olsun.”

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2019, 14:12