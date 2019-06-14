Altınyıldız Kolejinde Karne Sevinci

Nevşehir Özel Altınyıldız Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin karneleri, başarı belgeleri ve stratejik planları düzenlenen törenle verildi.

Altınyıldız Kolejinde düzenlenen karne töreninde 12.sınıf öğrencileri alkışlarla uğurlandı.

Öğretim yılının son İstiklal Marşında mezun öğrencilere Üniversite yaşamlarında başarılar temenni edildi.9,10 ve 11.sınıflardan bir üst sınıfa geçen öğrencilere yaz tatil programında uygulayacakları çalışma planları hakkında açıklamalar yapıldı.

Altınyıldız ailesi olarak, bugüne kadar Türkiye dereceleri kazanarak büyük başarı gösteren öğrencilerimizin 2019 Üniversite sınavlarında yine Nevşehir’in ve Türkiye’nin gururu olacaklarına inancımız tamdır.

2018-2019 Eğitim öğretim yılını başarılı, huzurlu ve mutlu bir şekilde tamamlayan tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyoruz. Tüm öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller dileriz.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 11:13