Altınyıldız Kolejinde Karne Sevinci

Nevşehir Özel Altınyıldız Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin karneleri, başarı belgeleri ve stratejik planları düzenlenen törenle verildi.
Altınyıldız Kolejinde düzenlenen karne töreninde 12.sınıf öğrencileri alkışlarla uğurlandı.
Öğretim yılının son İstiklal Marşında mezun öğrencilere Üniversite yaşamlarında başarılar temenni edildi.9,10 ve 11.sınıflardan bir üst sınıfa geçen öğrencilere yaz tatil programında uygulayacakları çalışma planları hakkında açıklamalar yapıldı.
Altınyıldız ailesi olarak, bugüne kadar Türkiye dereceleri kazanarak büyük başarı gösteren öğrencilerimizin 2019 Üniversite sınavlarında yine Nevşehir’in ve Türkiye’nin gururu olacaklarına inancımız tamdır.
Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 11:13