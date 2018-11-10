Altınyıldız Koleji’nde Atatürk Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

Atatürk Fotoğrafları Sergisi açılışına Altınyıldız Koleji Genel Müdürü Serhat İĞDECİ, Lise Müdürü Özkan KILINÇ, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

60 Atatürk Fotoğrafının yer aldığı sergi Atatürk Haftası boyunca Altınyıldız Liselerinde ziyarete açık olacak.

Açılış töreninde konuşan Genel Müdür Serhat İĞDECİ,

”Büyük önder Atatürk’ü ebediyete intikalinin 80.yılında minnet ve rahmetle anıyoruz. Programlar, sergiler ve çeşitli etkinliklerle aziz hatıralarına duyduğumuz saygı ve sevgiyi ifade ediyoruz.

Sevgili gençler, çok zor şartlar altında kurulan Cumhuriyetimizi her türlü zorluklara karşı koruyacaksınız. Devletimizi ve ulusumuzu daha güzel günlere ulaştıracaksınız. Sizler Atamızın ve Milletimizin ideallerini gerçekleştireceksiniz. Atatürk’e, Şehitlerimize ve Gazilerimize minnettarız.

Aziz ruhunuz şad olsun.”dedi.

ATATÜRK ROZETLERİ YAKALARDA!

Altınyıldız Koleji öğrencileri Atatürk Haftası münasebetiyle Atatürk fotoğraflarını yakalarına taktılar. Ayrıca Atatürk tişörtleri giyen öğrenciler Büyük Önder Atatürk’ü özlem ve gururla andıklarını söylediler.

ATATÜRK PANOLARI DÜZENLENDİ.

Altınyıldız Koleji sınıfları, koridorları 10 KASIM Atatürk Haftası görselleriyle donatıldı. Türkçe,İngilizce ve Almanca olarak hazırlanan Panolarda tema ATATÜRK SEVGİSİ oldu.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2018, 12:05